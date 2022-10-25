English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Залужный поделился украинским опытом противодействия массированным атакам Shahed-136 с генералом США Марком Милли

Залужный поделился украинским опытом противодействия массированным атакам Shahed-136 с генералом США Марком Милли

25 октября, 2022 вторник
01:08
война с Россией

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в разговоре со своим американским коллегой Марком Милли поделился украинским опытом противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136

Детали телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли Залужный обнародовал на своей facebook-странице.

"В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136 я поделился нашим опытом, который, надеюсь, станет полезным странам-партнерам", - написал Залужный.

Кроме того, как отметил главнокомандующий ВСУ, он заверил Марка Милли в том, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а в Вооруженных силах Украины нет ни одного вида оружия массового поражения.

"Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть, - это наша гордость, смелость и жажда победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне безразлично, какие истории придумывает Россия для того, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – написал Залужный.

Он добавил, что россияне проводят спланированные информационные операции, чтобы ввести в заблуждение относительно своих реальных намерений, однако их попытки терпят неудачу, ведь "мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем".

  • 23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".
  • 24 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".
  • Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя обвинения России в отношении Украины в создании "грязной бомбы", назвал их абсурдными.
  • Николай Маломуж, генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг., считает, что стратегический посыл России – обвинить Украину в диверсионных террористических актах, которые могут проводить россияне на временно оккупированных или других территориях нашего государства

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
24 октября, 2022 понедельник
"Начинается лучевая болезнь": экс-замначальника Генштаба Романенко объяснил, как устроена и действует "грязная" бомба
Путин Макрон
24 октября, 2022 понедельник
В кремле объяснили, почему Путин прекратил общаться с Макроном и Шольцом
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
24 октября, 2022 понедельник
Британская разведка предупредила о дополнительной угрозе, которую несут иранские дроны
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 38.31
    Продажа 39.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
25 октября
01:01
"Обсудили новый пакет помощи США": Резников о результатах разговора с Остином
00:46
"Попытки не разгневать Россию не отличаются от попыток задобрить террористов": украинские евреи обратились к власти Израиля
00:44
Обновлено
Обвинение РФ по "грязной бомбе": в Украину по приглашению Кулебы едут эксперты МАГАТЭ
00:29
Расследователи обнаружили подразделение российских военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины. Список
00:08
Иран
В Иране обещают "отреагировать", если будет доказано, что Россия использует их дроны в войне против Украины
2022, понедельник
24 октября
23:35
Эксклюзив
Оккупанты в Запорожье перерегистрируют жилье по своим "законам", - депутат облсовета Лишенко
23:27
Либералы призывают Байдена пересмотреть стратегию по Украине, - The Washington Post
23:20
В Брянской области на железной дороге произошел взрыв недалеко от границы с Беларусью: движение эшелонов веткой заблокировано
22:32
Украинские воины сбили третий вертолет окупантов за сутки
22:23
"России этого уже не изменить": Зеленский рассказал о достижениях украинцев за 8 месяцев полномасштабной войны
22:20
Россияне вербуют в армию заключенных из РФ и временно оккупированных территорий
22:12
Аналитика
Сергей Згурец
Санкции против Росатома завершат сагу ядерного шантажа РФ. Колонка Сергея Згурца
21:40
"Без помощи ЕС Украине российские танки могут добраться до Будапешта": в МИД ответили на заявление Орбана
21:38
В ООН прокомментировали призыв российского пропагандиста Красовского убивать украинских детей
21:36
Флаг Польши
Украинцы считают Польшу наиболее дружественной, а Венгрию зачислили в стан "враждебных" стран, – опрос
21:35
Эксклюзив
Тактическое ядерное оружие было бы защитой для Украины, возможности для восстановления существуют, - экс-замначальника Генштаба Романенко
21:28
Министр финансов Германии поддержал увеличение помощи Украине в 2023 году
21:09
Армия дронов: ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE благодаря донатам
20:51
ВСУ отбили атаки и вытеснили врага из ряда населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, – Генштаб
20:38
Российский самолет упал на дом в Иркутске из-за низкого качества проведенного ремонта, - ГУР
20:15
С начала суток оккупанты нанесли по гражданским 3 ракетных и 7 авиационных ударов и трижды били из РСЗО, - Генштаб
20:13
OPINION
Симоньян и Красовский: убийца в профиль и анфас
20:11
Quantumania: вышел трейлер нового фильма о Человеке-муравье из вселенной Marvel
20:00
"Борьба с последствиями русификации": Ткаченко поблагодарил оккупантов за похищение памятников Суворову и Ушакову из Херсона
19:54
Эксклюзив
Россияне проводят передислокацию войск на Юге Украины, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
19:44
Россия блокирует работу зерновых инициатив – это принуждение к переговорам, – морской эксперт Клименко
19:39
В МИД назвали возможные форматы спецтрибунала для России за войну с Украиной
19:36
Суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме
19:19
Послом в Германии назначили спецпредставителя МИД по санкциям Макеева
19:17
Интервью
Тайвань вместе с Польшей и Чехией планирует отстраивать Украину – министр Джозеф Ву
19:01
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:56
Эксклюзив
"Начинается лучевая болезнь": экс-замначальника Генштаба Романенко объяснил, как устроена и действует "грязная" бомба
18:42
Эксклюзив
Украине нужно вырабатывать политическую позицию о послевоенном статусе Крыма, - экс-замминистра обороны Фролова
18:41
За полчаса на Херсонщине ПВО сбила два ударных вертолета армии РФ
18:36
Эксклюзив
Кандидат к ВСП и "тупой собачий рот"
18:29
Эксклюзив
Система бездушна, нужна профессиональная коммуникация представителей подразделений с семьями погибших военных, - общественный деятель Нетесов
18:28
Утверждение России об украинской "грязной бомбе" - абсурдно, - Столтенберг
18:12
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 9-го тура
18:09
OPINION
Почему гауляйтеры не квислинги?
18:06
Каждая украинская семья может на треть снизить потребление электричества, - руководитель YASNO
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV