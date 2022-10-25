Детали телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли Залужный обнародовал на своей facebook-странице.

"В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа Shahed-136 я поделился нашим опытом, который, надеюсь, станет полезным странам-партнерам", - написал Залужный.

Кроме того, как отметил главнокомандующий ВСУ, он заверил Марка Милли в том, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а в Вооруженных силах Украины нет ни одного вида оружия массового поражения.

"Единственное оружие "массового поражения", которое у нас есть, - это наша гордость, смелость и жажда победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне безразлично, какие истории придумывает Россия для того, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну", – написал Залужный.

Он добавил, что россияне проводят спланированные информационные операции, чтобы ввести в заблуждение относительно своих реальных намерений, однако их попытки терпят неудачу, ведь "мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем".

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил страны НАТО и обвинил Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой".

24 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых якобы происходит разработка "грязной бомбы".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя обвинения России в отношении Украины в создании "грязной бомбы", назвал их абсурдными.

Николай Маломуж, генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг., считает, что стратегический посыл России – обвинить Украину в диверсионных террористических актах, которые могут проводить россияне на временно оккупированных или других территориях нашего государства

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