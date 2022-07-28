Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.

"Поблагодарил его и в его лице премьер-министра Канады и всего канадского народа за военную помощь нашему государству в условиях полномасштабной российской агрессии. Мы предметно обсудили ход и объемы очередных поставок вооружения и техники", — написал Залужный.

Он также отметил, что генерал Эйр лично прилагает много усилий по поддержке Украины.

20 июля Залужный обсудил с Верховным главнокомандующим сил НАТО Кавили сотрудничество на уровне штабов.

Канада доставила в Украину уже более 1300 тонн военной помощи.

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