Залужный побеседовал с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады о перспективах поставок оружия
Главком ВСУ и генерал Уэйн Дональд Эйр провели телефонный разговор
Об этом Валерий Залужный написал в Facebook.
"Поблагодарил его и в его лице премьер-министра Канады и всего канадского народа за военную помощь нашему государству в условиях полномасштабной российской агрессии. Мы предметно обсудили ход и объемы очередных поставок вооружения и техники", — написал Залужный.
Он также отметил, что генерал Эйр лично прилагает много усилий по поддержке Украины.
- 20 июля Залужный обсудил с Верховным главнокомандующим сил НАТО Кавили сотрудничество на уровне штабов.
- Канада доставила в Украину уже более 1300 тонн военной помощи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.81
-
EUR
Покупка 39.07Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное