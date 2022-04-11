Залужный отреагировал на информацию об отсутствии связи с защитниками Мариуполя
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что связь с удерживающими Мариуполь подразделениями сил обороны устойчива и поддерживается
Об этом Залужный сообщил в facebook.
По его словам, оборона Мариуполя продолжается, а связь с защитниками города поддерживается.
"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!" - написал Залужный.
- 10 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что политики рассказывают, что постоянно на связи с защитниками Мариуполя, но на самом деле более двух недель не поднимают трубку .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.89
- Актуальное
- Важное