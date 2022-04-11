Залужный отреагировал на информацию об отсутствии связи с защитниками Мариуполя

Об этом Залужный сообщил в facebook.

По его словам, оборона Мариуполя продолжается, а связь с защитниками города поддерживается.

"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей на всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!" - написал Залужный.

10 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что политики рассказывают, что постоянно на связи с защитниками Мариуполя, но на самом деле более двух недель не поднимают трубку .

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