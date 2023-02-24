Залужный: Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину: Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю
Обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного опубликовано в официальном телеграмм-канале.
"Основа нашей стойкости - люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной непровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем только можно помочь", - отметил Валерий Залужный.
По словам главнокомандующего ВСУ, украинцы стали крепче бетона и стали за 9 лет войны, потому что мы "помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали".
"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - доземный поклон. Всем павшим за свободу - Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И победим!" – резюмировал Валерий Залужный.
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!"
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