Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Залужный: Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали

Залужный: Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали

24 февраля, 2023 пятница
08:31
Общество

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину: Основа нашей стойкости – люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю

Обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного опубликовано в официальном телеграмм-канале.

"Основа нашей стойкости - люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной непровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем только можно помочь", - отметил Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, украинцы стали крепче бетона и стали за 9 лет войны, потому что мы "помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали".

"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - доземный поклон. Всем павшим за свободу - Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И победим!" – резюмировал Валерий Залужный.

  • Президент Владимир Зеленский опубликовал видео по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!"
Украина
война с Россией
Валерий Залужный
Читайте также:
МЗС РФ
23 февраля, 2023 четверг
В России назвали условия "мирных переговоров" с Украиной
окупанти
23 февраля, 2023 четверг
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
російські танки, окупанти, оркі
23 февраля, 2023 четверг
Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.23
    Покупка 39.23
    Продажа 39.89
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 февраля
10:03
OPINION
Почему Зеленский прячет Татарова от Байдена
09:59
В результате массированного обстрела РФ пограничники Харьковщины за прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 8 человек
09:57
Великобритания обнародовала новый пакет санкций против РФ: в списке руководители Газпрома и Аэрофлота и граждане, связанные с Росатомом
09:54
Эксклюзив
Освобождение всех территорий Украины не гарантирует окончание войны с РФ, - Згурец
09:38
У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая по войне России в Украине: могут остановиться на первом пункте
09:37
В воздушных силах предупредили, что 24 февраля могут быть "сюрпризы" от РФ
09:33
В Донецкой области за сутки россияне убили двух мирных жителей, семерых ранили
09:22
Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
09:08
Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских политиков и военных
08:44
За сутки россияне 73 раза атаковали Херсонщину: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура и дома
08:42
За год войны Россия потеряла в Украине более 146 тыс. солдат, 3363 танка и 474 РСЗО
08:15
"Мы стоим ровно один год и до сих пор знаем: за каждое завтра нужно бороться": Зеленский обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения России
08:09
Мы должны придерживаться баланса, пока отправим танки, - Боррель об истребителях для Украины
08:02
OPINION
Что придумал Путин к годовщине войны?
07:54
ООН: только 12% украинских беженцев или внутренне перемещенных лиц планируют вернуться домой в течение следующих 3 месяцев
07:51
Россияне ночью обстреляли Никопольщину: повреждены дома, магазины и кафе
07:21
война с Россией Ирпень
Это был год боли, горя, веры и единства. Это год нашей несокрушимости, - Зеленский о годовщине полномасштабного вторжения РФ
07:03
ВСУ отразили 100 атак россиян на 5 направлениях, а враг скрыто мобилизует мужчин с Кавказа, - Генштаб
06:59
Патриарх Кирилл
Австралия предоставит Украине беспилотники и вводит санкции против россиян, организаций РФ и патриарха Кирилла
06:33
Высшие органы ЕС запретили чиновникам пользоваться TikTok из соображений безопасности
06:19
ISW объяснил, для чего Кремль создает условия для провокаций на границе Черниговщины и в Молдове
05:55
Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала
05:46
Сунак планирует призвать G7 поставить Украине оружие большой дальности
05:26
Страны утвердили четкие пункты формулы мира Зеленского, а также разрушили несколько мифов, - Кулеба о важности документа
04:45
Лига конференций: результаты всех матчей 1/16 финала
04:32
ВСУ ликвидировали еще двух российских капитанов, – офицер Штефан
04:02
Россия не может изгнать работников ЗАЭС, отказывающихся от контракта с Росатомом, - Центр нацсопротивления
03:43
Китай обнародовал позицию по поводу войны в Украине
02:59
Лига Европы: с кем "Шахтер" может сыграть в 1/8 финала
02:23
За день морские пехотинцы уничтожили 19 россиян и БМП
01:59
Инфографика
Украина поднялась на 2 позиции в рейтинге УЕФА и сохранила две команды в Лиге чемпионов
01:47
Украина является частью европейской семьи, будем поддерживать ее до победы, – заявление Совета ЕС
01:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 февраля
01:01
Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму $2 млрд, – СМИ
00:53
Обновлено
"Шахтер" в серии пенальти победил "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
00:35
Время переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной еще не наступило, – Шольц
00:19
В Херсоне 600 домов остались без отопления в результате российского удара, - Зеленский
00:16
Виктория Нуланд
США готовы к переговорам с РФ только на базе украинской "формулы мира", - Нуланд
00:10
"Ман Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы
2023, четверг
23 февраля
23:55
Элтон Джон
Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медицинское оборудование
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV