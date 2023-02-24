Обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного опубликовано в официальном телеграмм-канале.

"Основа нашей стойкости - люди. Обычные люди. Обычные Герои. Среди нас. С нами в строю. Это люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить своих родных, свои дома и свое государство от враждебной непровоцированной и неоправданной агрессии. Это люди, которые сейчас, в эту минуту, бьют оккупанта, держат позиции, мерзнут в холодной, но родной земле, спасают жизнь собратьям, помогают войску всем, чем только можно помочь", - отметил Валерий Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ, украинцы стали крепче бетона и стали за 9 лет войны, потому что мы "помним примеры несокрушимости защитников ДАПА и Азовстали".

"Благодарю вас, украинцы! Всем, кто служит в рядах Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны Украины, - уважение и глубокая благодарность. Всем, кто помогает, поддерживает, верит - доземный поклон. Всем павшим за свободу - Вечная Память и уважение. Мы выстоим. И победим!" – резюмировал Валерий Залужный.