Залужный объяснил важность Северодонецка для обороны Луганщины

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера к югу на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже — Попасная-Светлодарск, с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошкивка-Комышеваха", — рассказал генерал.

В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

"Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", — считает генерал Залужный.

"Все, кто сегодня в строю, — герои. Спасибо вам за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины!", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

15 июня в эфире Эспрессо боец 206 батальона ТРО ВСУ Сергей Костинский рассказал, что враг не может захватить Николаев.

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