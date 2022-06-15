Залужный объяснил важность Северодонецка для обороны Луганщины
В Луганской области противник пытается атаковать одновременно в девяти направлениях
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.
"Продолжается упорная борьба за Луганщину. Противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Комышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестово, с севера к югу на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже — Попасная-Светлодарск, с востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкино, Тошкивка-Комышеваха", — рассказал генерал.
В целях вытеснения наших войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.
"Северодонецк — это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", — считает генерал Залужный.
"Все, кто сегодня в строю, — герои. Спасибо вам за службу! Спасибо всем, кто поддерживает и верит в Вооруженные Силы Украины!", — подытожил главнокомандующий ВСУ.
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