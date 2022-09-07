Об этом в общей статье на Укринформе написали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

В материале подчеркивают, что главной особенностью войны есть разница в способностях предельной досягаемости средств поражения. Российские крылатые ракеты имеют дальность полета в 2000 км, а для ВСУ возможности ракетных ударов ограничены в 100 км. Пока такой дисбаланс будет сохраняться, война может длиться годами.

"Конечно, невозможно одновременно лишить противника такого существенного преимущества. Учитывая численность и наличие ресурсов в распоряжении ВС РФ, вызывает сомнение сама возможность устранить ее полностью. Но вполне возможно противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность. Речь идет, конечно, о поставке партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия, должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВСУ и других составляющих их мощности. Обсуждение должно вестись относительно создания или наращивания возможностей, а не исключительно о количестве вооружения и оборудовании для бригад, которые планируются к переоснащению", - пишут в статье Залужный и Забродский.

Время войны может измениться при правильной работе Украины со странами-партнерами. При уравнении баланса оперативные и стратегические перспективы на 2023 год могут заставить Россию по-другому рассматривать ситуацию на фронте.

7 сентября Валерий Залужный также подтвердил, что Вооруженные силы Украины причастны к ракетным ударам по авиабазам во временно оккупированном Крыму.

Российский агрессор может снова атаковать Украину с территории Беларуси для того, чтобы захватить Киев.

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