Залужный обсудил военное сотрудничество с начальником Объединенного штаба ВС Франции

Об этом Залужный сообщил в телеграме.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", – написал Главнокомандующий ВСУ.