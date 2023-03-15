Залужный обсудил военное сотрудничество с начальником Объединенного штаба ВС Франции
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркарь провели телефонный разговор
Об этом Залужный сообщил в телеграме.
"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту. Наши защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность. Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", – написал Главнокомандующий ВСУ.
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