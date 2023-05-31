Залужный обсудил украинское контрнаступление с генералом Милли

Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в своем телеграмм-канале.

"Рассказал о ситуации на фронте, дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории и возможных действиях противника. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - рассказал Залужный.

Главнокомандующий также заявил о работе над усилением ПВО.

"Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Договорились поддерживать диалог и дальше. Спасибо генералу Милле за последовательную и непоколебимую поддержку", - говорится в сообщении.