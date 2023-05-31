Залужный обсудил украинское контрнаступление с генералом Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом главнокомандующий ВСУ сообщил в своем телеграмм-канале.
"Рассказал о ситуации на фронте, дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории и возможных действиях противника. Уделили внимание вопросу поставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - рассказал Залужный.
Главнокомандующий также заявил о работе над усилением ПВО.
"Проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами. Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Договорились поддерживать диалог и дальше. Спасибо генералу Милле за последовательную и непоколебимую поддержку", - говорится в сообщении.
- 20 мая Россия запустила дезинформацию о якобы исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Также оккупанты говорили, что Залужный получил ранения и перенес трепанацию черепа. В Министерстве обороны опровергли фейки.
- 25 мая Анатолий Штефан (Штирлиц) показал видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
- В пятницу, 26 мая, Штирлиц показал еще одно видео с Залужным.
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