Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пообщался со своим американским коллегой – главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
"Поделился информацией о сложной обстановке на Востоке и Юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. Еще раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи, и поблагодарил за уже оказанную. Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", - написал главнокомандующий ВСУ.
- Отметим, что в Запорожской области, в частности в направлении Пологов, началось наступление российских войск, но линия фронта пока неизменна. Также враг пытался продвинуться в районе Изюма и Александровки, но успеха не имел.
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