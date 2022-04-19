Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Поделился информацией о сложной обстановке на Востоке и Юге Украины, где продолжаются тяжелые бои. Еще раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи, и поблагодарил за уже оказанную. Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано", - написал главнокомандующий ВСУ.

Отметим, что в Запорожской области, в частности в направлении Пологов, началось наступление российских войск, но линия фронта пока неизменна. Также враг пытался продвинуться в районе Изюма и Александровки, но успеха не имел.

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