Об этом Залужный сообщил в Теlegram.

"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Поздравил генерала Каволи с назначением на этот важный и ответственный пост. Европа переживает сложные времена, но именно сейчас пишется ее история. То, какой она будет, во многом зависит от нашего сотрудничества", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что обсудил с генералом Каволи сотрудничество украинских военных с военными Альянса.

"В ходе разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО", - написал Залужный.

18 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта благодаря американским ракетным системам HIMARS.

19 июля посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев обсуждает с Вашингтоном все возможности для поставки новых видов вооружения.

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