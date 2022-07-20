Залужный обсудил с Верховным главнокомандующим сил НАТО Каволи сотрудничество на уровне штабов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи
Об этом Залужный сообщил в Теlegram.
"Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Поздравил генерала Каволи с назначением на этот важный и ответственный пост. Европа переживает сложные времена, но именно сейчас пишется ее история. То, какой она будет, во многом зависит от нашего сотрудничества", - написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что обсудил с генералом Каволи сотрудничество украинских военных с военными Альянса.
"В ходе разговора мы обсудили ряд рабочих вопросов, в частности, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации является хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО", - написал Залужный.
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