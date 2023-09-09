Залужный обсудил с начальником штаба обороны ВС Румынии атаки РФ на Дунайские порты

Об этом он написал в соцсетях.



Отмечается, что генералы обсудили ситуацию, которая сложилась из-за воздушных атак РФ на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Риски по безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами.



Залужный отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

Фото: Залужный / фейсбук

Что предшествовало

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам.

5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

Также OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.

В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.

Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.

Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразило поддержку и заявило, что следит за развитием событий.

Мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесчину.