Залужный обсудил с начальником штаба обороны ВС Румынии атаки РФ на Дунайские порты
В пятницу, 8 сентября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны вооруженных сил Румынии генералом Даниэлем Петреску
Об этом он написал в соцсетях.
Отмечается, что генералы обсудили ситуацию, которая сложилась из-за воздушных атак РФ на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Риски по безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами.
Залужный отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.
Фото: Залужный / фейсбук
Что предшествовало
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации наших пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны, которая является членом НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.
В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам.
5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил, что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.
Также OSINT-аналитики установили, что российский беспилотник упал на территории Румынии недалеко от одного из пограничных сел.
В среду, 6 сентября, министр Анхель Тилвар подтвердил, что команда министерства национальной обороны обнаружила на территории Румынии вероятные куски российского беспилотника.
Президент Клаус Иоганнис заявил, что из-за вероятного падения обломков российского дрона на территорию Румынии нужно провести расследование.
Румыния уведомила Североатлантический альянс об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. НАТО выразило поддержку и заявило, что следит за развитием событий.
Мэр коммуны Чаталкиой в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны возможность эвакуации местных жителей села Плауру из-за частых атак России на Одесчину.
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