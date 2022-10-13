Об этом сообщает Минобороны Украины по телеграмме.

Коллеги обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Залужный выразил благодарность странам-партнерам за последовательную поддержку и военную помощь.

Также генералы обсудили ситуацию на фронте:

"Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных Сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны".

Отмечается, что генерал Милли передал поздравление всем украинским военным с грядущим Днем защитников и защитниц Украины.

Напомним, накануне состоялось заседание группы в формате Рамштайн, на котором было принято ряд решений, которые помогут закрыть небо над Украиной.

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