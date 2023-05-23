Залужный обсудил с главнокомандующим сил НАТО в Европе предоставление Украине самолетов F-16 и боеприпасов
Валерий Залужный во вторник, 23 мая, провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Каволи
Об этом он сообщил в телеграме .
Ключевой темой обсуждения была необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16 и увеличения количества боеприпасов.
"Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", - сообщает Залужный.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал журналистам, что договоренность о подготовке украинских пилотов "дает возможность позже также принять решение о поставках" F-16, которое государства-участники "коалиции истребителей" должны принять отдельно.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное