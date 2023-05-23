Об этом он сообщил в телеграме .

Ключевой темой обсуждения была необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16 и увеличения количества боеприпасов.

"Обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники. Также рассказал о количественном и качественном составе нашей армии и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", - сообщает Залужный.