Залужный обсудил с генералом НАТО Каволи потенциальные угрозы России и Беларуси
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО Кристофером Каволи планы дальнейших действий ВСУ, а также существующие и потенциальные угрозы России и Беларуси.
Об этом Залужный сообщил в телеграме.
"Обсудили оперативную временную и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также наявніе и некоторые угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь. Стратегическая инициатива - в наших руках, поэтому главное не останавливаться", - написал он.
Валерий Залужный отметил, что преимуществами Украины остается поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами.
- 13 октября Главнокомандующий ВСУ провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украине необходима артиллерия, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны.
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