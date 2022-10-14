Об этом Залужный сообщил в телеграме.

"Обсудили оперативную временную и планы дальнейших действий Сил обороны Украины, а также наявніе и некоторые угрозы со стороны государства-террориста Российской Федерации и Республики Беларусь. Стратегическая инициатива - в наших руках, поэтому главное не останавливаться", - написал он.

Валерий Залужный отметил, что преимуществами Украины остается поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами.