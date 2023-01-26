Залужный обсудил с генералом Милли взятие на вооружение ВСУ новой техники от партнеров
Главнокомандующие обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение
Об этом говорится в телеграмм-канале Главнокомандующего ВСУ.
"Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли, Главой объединенного комитета начальников штабов США. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение", - говорится в сообщении.
Залужный сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство и отметил, что все настроены только на победу.
- Напомним, 17 января Залужный в Польше впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли.
- Как отметил политолог Андрей Пионтковский, главнокомандующие обсуждали план наступления Украины и потребности ВСУ.
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