Залужный обратился с категорическим требованием к пользователям соцсетей и блогерам
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к блогерам и пользователям соцсетей с требованием не распространять информацию, которая вредит украинским военным
Об этом Залужный написал в telegram.
По его словам, в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь ВСУ.
"Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", - подчеркнул Залужный.
Он подчеркнул, что только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии.
"Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации. Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий все возможное для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!" – призвал Залужный.
- 19 марта Валерий Залужный обратился к политикам и призвал их воздержаться от публичной оценки оперативной обстановки и распространения "зрады".
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