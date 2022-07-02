Об этом он сообщил сегодня, 2 июля 2022 года, у себя в Telegram канале .

Он сообщил, что вчерашними авиаударами россияне после своего вынужденного отступления пытались уничтожить свою технику и вооружение на острове Змеиный. Однако украинские воины помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова.

В частности, защитники Украины уничтожили:

РСЗО 2Б17М ТОРНАДО-Г;

топливозаправщик;

3 единицы автотранспорта;

состав БК;

состав ГСМ.

Напомним , что 1 июля 2022 года, рашисты дважды обстреляли Змеиный фосфорными бомбами

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