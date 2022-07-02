Залужный обнародовал видео "зачистки" острова Змеиный от объектов и техники коккупантов
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий генерал Залужный обнародовал видео, где уничтожаются остатки техники, инфраструктуры и вооружения рашистов на острове Змеиный
Об этом он сообщил сегодня, 2 июля 2022 года, у себя в Telegram канале .
Он сообщил, что вчерашними авиаударами россияне после своего вынужденного отступления пытались уничтожить свою технику и вооружение на острове Змеиный. Однако украинские воины помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова.
В частности, защитники Украины уничтожили:
РСЗО 2Б17М ТОРНАДО-Г;
топливозаправщик;
3 единицы автотранспорта;
состав БК;
состав ГСМ.
- Напомним , что 1 июля 2022 года, рашисты дважды обстреляли Змеиный фосфорными бомбами
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное