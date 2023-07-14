Залужный об освобождении Крыма: "Сделаю, как только буду иметь ресурсы. Мне плевать - никто меня не остановит"

Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post

Главнокомандующий ВСУ намекнул, что деоккупацию Крыма не остановят даже западные партнеры, предположительно боящиеся реакции президента РФ Владимира Путина.

"Как только у меня появятся ресурсы, я что-то сделаю. Мне плевать - меня никто не остановит", - сказал Валерий Залужный.

Залужный объяснил, что Украина зависит от других стран в вопросе боеприпасов. ОПК (оборонно-промышленный комплекс) стран-партнеров не успевает снабжать Украину боеприпасами.

Залужный также пояснил, что контрнаступление ВСУ требует ресурсов, которых, по словам главнокомандующего, все еще не хватает.