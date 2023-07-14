Залужный об освобождении Крыма: "Сделаю, как только буду иметь ресурсы. Мне плевать - никто меня не остановит"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Украина освободит временно оккупированный Крым сразу, когда на это появятся ресурсы
Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post
Главнокомандующий ВСУ намекнул, что деоккупацию Крыма не остановят даже западные партнеры, предположительно боящиеся реакции президента РФ Владимира Путина.
"Как только у меня появятся ресурсы, я что-то сделаю. Мне плевать - меня никто не остановит", - сказал Валерий Залужный.
Залужный объяснил, что Украина зависит от других стран в вопросе боеприпасов. ОПК (оборонно-промышленный комплекс) стран-партнеров не успевает снабжать Украину боеприпасами.
Залужный также пояснил, что контрнаступление ВСУ требует ресурсов, которых, по словам главнокомандующего, все еще не хватает.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 236 590 военных. 13 июля Силы обороны отразили атаки россиян возле Берховки и Первомайского.
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