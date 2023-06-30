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Залужный о вагнеровцах в Беларуси: "Наша задача – подготовиться к наихудшим и наиболее вероятным сценариям"

30 июня, 2023 пятница
13:28
Война с Россией

В связи с прибытием ЧВК Вагнера в Беларусь Украине, возможно, придется рассмотреть новую угрозу своей северной границе и принять соответствующие меры

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью The Washington Post .

По его словам, вагнеровцы уже покинули линию фронта, поэтому заметных изменений на поле боя во время мятежа Пригожина не произошло.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-нибудь еще", — сказал он.

Залужный не исключает, что перебравшиеся в Беларусь наемники Пригожина будут представлять угрозу северу Украины.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них", - сказал генерал.

"И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится. Наша задача – подготовиться к наихудшим и наиболее вероятным сценариям. И мы будем пытаться минимизировать возможные последствия того, что может быть", - добавил он.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

В то же время финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

Евгений Пригожин заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, а не устранение власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Украина
Валерий Залужный
Евгений Пригожин
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