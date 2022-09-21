Залужный о мобилизации в РФ: "Сколько бы врагов ни было, мы их уничтожим!"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ответ на объявление в РФ частичной мобилизации заявил, что все пришедшие в Украину с оружием будут уничтожены
Об этом Залужный написал в Telegram.
При этом главнокомандующий ВСУ назвал объявление мобилизации в России подтверждением того, что Украина достойно встретила врага и напомнил, что украинские военные сдерживают враждебное нашествие уже более 8 лет.
"Сколько бы врагов ни было, мы их уничтожим! Вооруженные Силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России это подтверждает", - написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ также выразил уверенность, что угрозы российского руководства не испугают украинцев.
"Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - или добровольно, или по мобилизации. Держим строй! Победа будет за нами!" – написал Залужный.
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