Об этом Залужный написал в Telegram.

При этом главнокомандующий ВСУ назвал объявление мобилизации в России подтверждением того, что Украина достойно встретила врага и напомнил, что украинские военные сдерживают враждебное нашествие уже более 8 лет.

"Сколько бы врагов ни было, мы их уничтожим! Вооруженные Силы Украины 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против нашего государства. Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России это подтверждает", - написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также выразил уверенность, что угрозы российского руководства не испугают украинцев.

"Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не повлияют на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю - или добровольно, или по мобилизации. Держим строй! Победа будет за нами!" – написал Залужный.

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "комплексной программой утилизации россиян".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за мобилизации Путин "хочет бросить больше людей в пламя войны, в которой нет шансов на победу":

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb