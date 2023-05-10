Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Укринформ .

"Сегодняшняя дискуссия изначально будет сфокусирована на российской агрессивной войне против Украины. Россия уже 15 месяцев пребывает в том, что, как они думали, будет трехдневной войной. Голиаф пошатнулся, потому что Давид продемонстрировал выдающуюся стойкость и тактическое совершенство при поддержке 50 государств по всему миру", - говорит адмирал.

Бауэр рассказал, что 9 мая получил письмо от украинского Главнокомандующего Валерия Залужного

"Его участие даже через видеоконференцию невозможно из-за сложной оперативной ситуации в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания украинским защитникам. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит", - добавил глава Военного комитета.

В то же время члены комитета заслушают информацию от представителя Украины при НАТО генерал-майора Сергея Салкуцана.

Адмирал приветствовал начальника обороны Финляндии, который впервые участвует в этой встрече как полноправный член Альянса, и выразил надежду, что вскоре он сможет сказать эти же слова главе обороны Швеции, который тоже присутствует на встрече.