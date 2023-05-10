Залужный не смог присоединиться к встрече Военного комитета НАТО из-за ситуации на фронте
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет присоединиться к заседанию Военного комитета НАТО, посвященному российской агрессии против Украины, из-за ситуации на фронте
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Укринформ .
"Сегодняшняя дискуссия изначально будет сфокусирована на российской агрессивной войне против Украины. Россия уже 15 месяцев пребывает в том, что, как они думали, будет трехдневной войной. Голиаф пошатнулся, потому что Давид продемонстрировал выдающуюся стойкость и тактическое совершенство при поддержке 50 государств по всему миру", - говорит адмирал.
Бауэр рассказал, что 9 мая получил письмо от украинского Главнокомандующего Валерия Залужного
"Его участие даже через видеоконференцию невозможно из-за сложной оперативной ситуации в обороне против российской агрессии. Наши лучшие пожелания украинским защитникам. Мы сфокусированы получить оценку Валерия от его военного представителя о последнем развитии ситуации на местах, где украинцы воюют за то, что по праву им принадлежит", - добавил глава Военного комитета.
Адмирал приветствовал начальника обороны Финляндии, который впервые участвует в этой встрече как полноправный член Альянса, и выразил надежду, что вскоре он сможет сказать эти же слова главе обороны Швеции, который тоже присутствует на встрече.
"НАТО вступила в новую эру Collective Defence (Принцип коллективной обороны, - ред.), который требует от нас не только защищать физическую безопасность наших 1 миллиарда людей и 31 страны, но и демократические ценности, которые мы все ценим", - написал глава Военного комитета.
Также Бауэр встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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