… 22 марта 2022 года. Алексей Арестович, советник ОП: "Я даю две — три недели на прекращение активных боевых действий".

24 мая 2022 года. Кирилл Буданов, начальник ГУР: "До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма".

19 ноября 2022 года. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов: "Мы можем зайти в Крым, например до конца декабря. Это возможно. Не исключено, что так и будет".

7 декабря 2022 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов: "Весной ВСУ зайдут в Донецк, Луганск и Крым".

Залужный, в отличие от властных спикеров, не играет на публику и не пытается успокоить. Он говорит с миром и с украинцами как со взрослыми

15 декабря 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "Не сомневаюсь, что РФ снова пойдет на Киев"...

Это очень разные заявления. И по содержанию, и по эмоции. Так уж повелось, что Залужный, в отличие от властных спикеров, не играет на публику и не пытается успокоить. Он говорит с миром и с украинцами как со взрослыми, что, в принципе, большая редкость на фоне тотального победного популизма.

Он говорит, что наша армия "bстекает кровью", и что стратегическая задача сейчас – удержать оборону и подготовиться к новой активной фазе войны, которая начнется с февраля — марта.

Он призывает не недооценивать противника, имеющего резерв в полтора миллиона и подготовившего 200 тысяч новых воинов. И потому нам нужны резервы, и главное нам нужно оружие: "Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубеже 23 февраля".

И эти ориентиры — это тоже о взрослом разговоре, который мало кто готов слышать…

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Нашей армии сейчас очень тяжело в холодных и мокрых окопах под Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром, в направлении Кременной и Попасной. Эта линия обороны была построена с 2014 года, и, несмотря на безумные наступления россиян, нам удается ее удерживать на Донбассе.

Однако с другой стороны, кацапня строит свои укрепления, так называемую "линию суровикина", чтобы удержать всю захваченную сухопутную дорогу в Крым.

Нам предстоит тяжелый 2023 год. Еще один год войны. И в этот год мы снова будем взрослеть, и надеюсь, делать выводы

Это фаза позиционной войны.

Но в феврале выиграет тот, кто сейчас подготовится — соберет резервы и больше оружия.

Нам предстоит тяжелый 2023 год. Еще один год войны.

И в этот год мы снова будем взрослеть, и, надеюсь, делать выводы. И возможно, нам наконец кто-то скажет еще об одном важном: о количестве жертв этой страшной войны, о ее самой высокой человеческой цене…

Давайте просто помнить, за каждой фразой "наши герои" действительно стоят вполне конкретные люди, и их имен не называют в марафоне. Их имена тихо вспоминают при свечах в темных домах их дети, которые навсегда остались сиротами.

Просто помним об этом всегда…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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