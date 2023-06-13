Залужный накануне "Рамштайна" обсудил с Милли оборонные нужды Украины

Об этом он сообщил в телеграме.

"В преддверии очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" обсудили приоритеты для украинской армии. Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы", - рассказал Залужный.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал об успехах украинских военных на фронте и общей ситуации на основных направлениях.

"Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", - говорится в сообщении.