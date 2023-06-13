Залужный накануне "Рамштайна" обсудил с Милли оборонные нужды Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне очередного "Рамштайна" обсудил оборонные нужды Украины с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли
Об этом он сообщил в телеграме.
"В преддверии очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" обсудили приоритеты для украинской армии. Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и возможности для контрбатарейной борьбы", - рассказал Залужный.
Кроме того, главнокомандующий ВСУ рассказал об успехах украинских военных на фронте и общей ситуации на основных направлениях.
"Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", - говорится в сообщении.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что в последнее время боевые действия в Украине усилились, а Силы обороны Украины хорошо подготовлены к контрнаступлению.
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