Залужный: Мы продолжим убивать врага на его территории собственным оружием

Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post.

Из-за нехватки вооружения, отсутствия новой западной авиации и условий союзников относительно ракет большей дальности (эти средства не могут быть использованы для нанесения ударов по территории РФ), по словам Залужного, "ВСУ используют оружие украинского производства для частых ударов через границу, которые Киев никогда официально не признает".

"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что Путин... применит ядерное оружие? Умирающим детям, все равно... Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет необходимо" .