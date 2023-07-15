Залужный: Мы продолжим убивать врага на его территории собственным оружием
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать оружие собственного производства, чтобы производить удары по территории России
Об этом Залужный сообщил в интервью Washington Post.
Из-за нехватки вооружения, отсутствия новой западной авиации и условий союзников относительно ракет большей дальности (эти средства не могут быть использованы для нанесения ударов по территории РФ), по словам Залужного, "ВСУ используют оружие украинского производства для частых ударов через границу, которые Киев никогда официально не признает".
"Чтобы спасти своих людей, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории? Почему-то я должен думать, что мне ничего не позволено там делать. Почему? Потому что Путин... применит ядерное оружие? Умирающим детям, все равно... Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. На войне можно и нужно убивать на его территории. Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего. Но только столько, сколько будет необходимо" .
- В том же интервью Залужный подчеркнул , что Украина уволит временно оккупированный Крым сразу, когда на это появятся ресурсы.
- Также он рассказал, как в 2019 году, когда он приезжал в Брюссель на саммит НАТО, его задержал Интерпол.
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