Залужный: мы несем потери, они в несколько раз меньше, чем у противника

Как сообщает Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный, Вооруженные Силы Украины продолжают выполнять поставленные задачи, передает Еспресо.TV.

"Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление. К сожалению, мы несем потери. Они в несколько раз меньше, чем у противника. Но жизнь и здоровье каждого нашего воина бесценно. Сочувствую семьям погибших. Обещаю, мы отомстим за каждого побратима и посестру, за мирных украинцев, за наших детей", - написал Валерий Залужный.

Напомним, РФ потеряла более 13 500 военных, 1279 бронемашин, 404 танка, 81 самолет и 95 вертолетов за время масштабной войны, - Генштаб ВСУ