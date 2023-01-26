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OPINION

Залужный крутой, потому что нормальный

Юрий Богданов
26 января, 2023 четверг
12:06
Мнение

Люди, которые пытаются тянуть Залужного в политику каким-либо образом, не очень нормальные люди

Залужный отдал миллион долларов, унаследованных от американца украинского происхождения, на нужды ВСУ.

Три мнения по мотивам:

1. Валерий Федорович Залужный поступил не только благородно, но и очень разумно. Инвестиция в репутацию как бонус к тому, что ты нормальный человек, а не алчный мудак.

2. Люди, которые эту историю пытаются использовать, чтобы тянуть Залужного в политику каким-либо образом (напрямую или как повод), – не очень нормальные люди. Ибо, во-первых, вы самого Залужного спрашивали, нужно ли ему? А второе — эта история не о политике, а о том, что война продолжается. Что любят забывать политики всех лагерей, когда очень хочется хайпа или погреть руки на вымышленном противостоянии армии и гражданских властей.

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Люди, которые эту историю пытаются использовать, чтобы тянуть Залужного в политику каким-либо образом (напрямую или как повод) – не очень нормальные люди. Ибо, во-первых, вы самого Залужного спрашивали, нужно ли ему?

3. Пожалуйста, не превращайте Валерия Федоровича в мессию. Идеального непогрешимого сверхчеловека, который всегда поступает правильно и никогда не ошибается. Потому что вы потом обижаетесь на него, что это не так. Залужный крутой именно потому, что он остается нормальным человеком. Благодарю его за это.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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