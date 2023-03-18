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Залужный и Резников обсудили с США ситуацию на фронте и потребности украинской армии

18 мартa, 2023 суббота
01:49
война с Россией

Резников, Залужный и Ермак обсудили с американскими коллегами ситуацию на фронте и нужды украинской армии, впоследствии к разговору присоединился Зеленский

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ОПУ Андрей Ермак провели онлайн-встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, на которой поговорили о ситуацию на фронте и нужды украинской армии.

"Представители Украины подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии. Стороны обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в частности техники, вооружения и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце разговора присоединился Владимир Зеленский. Президент Украины поделился мнениями по освобождению украинских земель.

Сообщается, что во встрече также приняли участие первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.

О встрече также написали в официальном сообщении Белого дома, обнародованном по итогам разговора.

В отчете говорится, что стороны обсудили "непреклонную поддержку США Вооруженных сил Украины, защищающих страну от жестокого вторжения РФ".

При этом информируется, что украинская сторона предоставила обновленную информацию о ситуации в районах боевых действий и выразила благодарность за продление помощи США в сфере безопасности.

Официальные представители США, со своей стороны, подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая борется за собственный суверенитет и территориальную целостность.

Владимир Зеленский
Алексей Резников
США
помощь Украине
Валерий Залужный
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