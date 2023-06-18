Залужный и Милли относятся с большим уважением друг к другу, - генерал Ходжес
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли - два уважающих друг друга профессиональных военных
Об этом заявил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.
Он прокомментировал последний разговор двух командующих.
"Конечно, мне неизвестно, что именно они обсуждали, но могу предположить, что генерал Залужный дал генералу Милли оценку того, как продвигается контрнаступление и какова оперативная ситуация. Залужный, вероятно, отметил то, что нужно Украине в ближайшие месяцы, а генерал Милли дал понять, что он и дальше будет делать все возможное для того, чтобы США и другие страны, которые поддерживают Украину, продолжали оказывать свою помощь. Так что это был разговор двух профессиональных военных, которые с большим уважением относятся друг к другу и которые обсуждали текущие вызовы", – считает Ходжес.
- 31 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили украинское контрнаступление и поставки вооружения.
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