Об этом заявил генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в эфире Еспресо.

Он прокомментировал последний разговор двух командующих.

"Конечно, мне неизвестно, что именно они обсуждали, но могу предположить, что генерал Залужный дал генералу Милли оценку того, как продвигается контрнаступление и какова оперативная ситуация. Залужный, вероятно, отметил то, что нужно Украине в ближайшие месяцы, а генерал Милли дал понять, что он и дальше будет делать все возможное для того, чтобы США и другие страны, которые поддерживают Украину, продолжали оказывать свою помощь. Так что это был разговор двух профессиональных военных, которые с большим уважением относятся друг к другу и которые обсуждали текущие вызовы", – считает Ходжес.