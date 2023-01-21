Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.

"Это было гораздо большее сотрудничество – два генерала обсуждали конкретный план определенной наступательной операции. Той самой, о которой генерал Залужный говорил более месяца назад в интервью журналу "Экономист": "Я стою в 80 км от Мелитополя, я готов пройти этот путь, освободить этот город и тем самым сломать российскую систему обороны, превратив всю группировку в Крыму и Херсонской области в большой котел. Но для этого мне нужны…" - заметил он.

По словам Андрея Пионтковского, генерал Залужный назвал сдержанные требования с точки зрения современных представлений: 300 танков, 700 бронетранспортеров и 600 гаубиц.

"Я считаю, что два генерала обсуждали уже конкретный ход операции – наступательной операции Украины и ее западных союзников", – подчеркнул политолог.

17 января Валерий Залужный в Польше впервые с начала широкомасштабного вторжения России встретился со своим американским коллегой Марком Милли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb