Залужный и Милли обсуждали план наступления Украины, - Пионтковский
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник объединенных штабов США генерал Марк Милли усилили сотрудничество и обсуждали наступление Украины
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Эспрессо.
"Это было гораздо большее сотрудничество – два генерала обсуждали конкретный план определенной наступательной операции. Той самой, о которой генерал Залужный говорил более месяца назад в интервью журналу "Экономист": "Я стою в 80 км от Мелитополя, я готов пройти этот путь, освободить этот город и тем самым сломать российскую систему обороны, превратив всю группировку в Крыму и Херсонской области в большой котел. Но для этого мне нужны…" - заметил он.
По словам Андрея Пионтковского, генерал Залужный назвал сдержанные требования с точки зрения современных представлений: 300 танков, 700 бронетранспортеров и 600 гаубиц.
"Я считаю, что два генерала обсуждали уже конкретный ход операции – наступательной операции Украины и ее западных союзников", – подчеркнул политолог.
- 17 января Валерий Залужный в Польше впервые с начала широкомасштабного вторжения России встретился со своим американским коллегой Марком Милли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное