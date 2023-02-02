Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Главнокомандующий ВСУ и руководитель ОП побеседовали с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

"Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе", - говорится в тексте пресс-службы.

Также Андрей Ермак заверил американскую сторону, что Владимир Зеленский и вся команда власти "настроены всемерно содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден во время визита в Польшу может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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