Залужный и Ермак по телефону поговорили с Салливаном и Милли: обсудили возможные действия РФ на фронте
Руководитель ОП Андрей Ермак и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли
Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.
Главнокомандующий ВСУ и руководитель ОП побеседовали с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
"Собеседники были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе", - говорится в тексте пресс-службы.
Также Андрей Ермак заверил американскую сторону, что Владимир Зеленский и вся команда власти "настроены всемерно содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков".
- Напомним, ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден во время визита в Польшу может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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