Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телеграмме.

"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии", - сказал Валерий Залужный.

Он также сообщил, что после этого ракеты снова вошли в воздушное пространство Украины, а были запущены из акватории Черного моря.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал вторжение РФ в воздушное пространство Румынии и Молдовы в комментарии журналистам УП. Он подчеркнул, что "Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу". Спикер добавил: "Россия не впервые устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, раньше это было зафиксировано в Молдове".

Позже минобороны Молдовы подтвердило нарушение воздушного пространства страны российской ракетой:

"Министерство обороны совместно с ответственными структурами страны внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушения воздушного пространства Республики Молдова", – заявили в ведомстве.

Так, утверждается, что ракета пролетела над селом Мокра (в Рыбницком районе, Приднестровье), а затем над Косауцами (в Сорокском районе).

В то же время в Румынии не подтвердили информацию Залужного о вторжении российской ракеты.

"Информация о том, что российская ракета должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается. В ближайшее время мы вернемся с официальной информацией по этой ситуации", - сказал пресс-секретарь министерства обороны Румынии бригадный генерал Константин Спину.