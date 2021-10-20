"Зальцбург" без проблем победил "Вольфсбург" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 3:1. За "Зальцбург" дубль оформил Ноа Окафор, еще один гол забил Карим Адейеми. В составе "Вольфсбурга" единственный мяч забил Лукас Нмеча.

"Зальцбург" с 7 баллами занимает первое место в турнирной таблице группы G. "Вольфсбург" имеет 2 пункта и идет третьим. 2 очка и у "Севильи", однако у них один матч в запасе, который они проведут против "Лилля". У французов последнее место и 1 набранный балл.

Второй круг группового раунда ЛЧ "Зальцбург" начнет 2 ноября в Германии матчем против "Вольфсбурга".

Лига чемпионов

3-й тур

Группа G

20 октября

"Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия) 3:1

Голы: Адейеми, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15

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