Залогом привлечения инвестиций для восстановления Украины станут реформы, - посол Британии
Проведение реформ во время войны является сверхсложной задачей, однако они являются залогом для привлечения инвестиций, необходимых для восстановления Украины
Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в блоге для "Украинской правды".
Она рассказала, что во время общения с представителями общин видела решимость людей отстроить свою страну и вернуть жизнь в нормальное состояние как во время войны, так и после ее завершения. При этом украинцы понимают, что восстановление потребует много усилий и ресурсов.
Посол Британии приводит оценки Всемирного банка, согласно которым стоимость восстановления Украины уже превысила 411 миллиардов долларов – и увеличивается ежедневно.
Это делает проект по восстановлению Украины одним из самых амбициозных и дорогих со времен Второй мировой войны. Для его успешной реализации Украине понадобится сотрудничество не только с правительствами других стран, но и с бизнесом. Только частный сектор способен мобилизовать инвестиции в масштабах, необходимых для удовлетворения потребностей восстановления Украины. Нам нужно объединить усилия и создать условия для масштабных инвестиций со стороны частного сектора, чтобы восстановить разрушенное", - отмечает Симмонс.
В то же время, она отмечает, что самой по себе победы в войне недостаточно для создания условий для восстановления – залогом для привлечения инвестиций являются реформы.
"Такие принципы как верховенство права, независимость судебной системы, нулевая толерантность к коррупции, прозрачность государственного управления и другие, являются решающими для инвесторов и критически важными для будущего Украины", - указывает представитель Британии.
Впрочем, признает Симмонс, продолжать реформы в условиях воздушных атак или дисбаланса в энергетической системе, вызванных ударами России, "сверхсложная задача".
"Но я знаю, что Украина победит. Я вижу, как она побеждает каждый день. Ее люди продемонстрировали мне это. И я уверена, что Украина продемонстрирует это и инвесторам всего мира на Конференции (по вопросам восстановления Украины – ред.)", - отметила. Симмонс.
Отметим, 21–22 июня в Лондоне состоится международная конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference – 2023. Конференция будет сосредоточена на мобилизации международной поддержки для экономической и социальной стабилизации Украины и процесса восстановления.
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