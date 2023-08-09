Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения соответствующего залога не означает его освобождения от уголовной ответственности. Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УКУ не предусматривают безальтернативное содержание под стражей", - говорится в заявлении.

По данным правоохранителей, суд наложил на митрополита УПЦ МП обязанности: носить электронный браслет, не оставлять село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В настоящее время расследование по Лебедю завершено, впоследствии обвинительный акт будет направлен в суд.

Что известно о производстве против Паши Мерседеса

Сотрудники Службы безопасности Украины 1 апреля вручили Паше Мерседесу подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита, в которых Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне развеваются российские флаги. Также он призывал молиться за патриарха РПЦ Кирилла и всячески оправдывал агрессию РФ.

Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест.

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя.

14 июля Соломенский суд Киева постановил изменить меру пресечения для митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, подозреваемого по двум уголовным статьям, с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внести залог более чем в 33 млн грн.

7 августа адвокат заявил, что митрополит был освобожден из-под стражи под залог в 33 миллиона гривен.