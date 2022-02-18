Залог восстановления гражданского мира и снятия напряжения вокруг Украины – это выполнение Минских договоренностей, - Путин

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на совместную пресс-конференцию Путина и Лукашенко.



"Процесс урегулирования (украинского конфликта – ред.) все еще буксует. Не помогают, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников и лидеров стран Нормандского формата, наши консультации по этому вопросу с партнерами", - сказал Путин.



По его словам, Украина не выполняет Минские договоренности.



"Киев отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, исполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особый статус Донбасса, местные выборы и по амнистии - по всем ключевым вопросам Минских договоренностей", - сказал президент РФ.



Путин заявил, что в Украине "массово и систематически" нарушаются права человека и на законодательном уровне закрепляется "дискриминация русскоговорящего населения".



"Залог восстановления гражданского мира и снятия напряжения вокруг этой страны – это выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. Чем раньше это произойдет. , тем лучше. К сожалению, сейчас мы наблюдаем обострение ситуации на Донбассе", - сказал Путин.



В ответ на вопрос о "вторжении" РФ в Украину 16 февраля, Путин сказал, что не обращает внимания на эти сообщения.



"Вбросов" очень много. Постоянно реагировать на них – себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше. Конечно, мы смотрим, что происходит в мире вокруг нас, но у нас есть четкие понятные ориентиры, которые отвечают национальным интересам российского народа и российского государства", - заявил он.

Политолог Василий Яблонский заявил , что Россия может создать прецедент в ОРДЛО, чтобы начать военные действия против Украины.

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, имперская политика России требует от Украины и всех союзников комплексных оборонных действий и действий по отпугиванию.