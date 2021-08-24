Залив постамент с государственным флагом: в Киеве неизвестный вылил красную краску на лестницу возле КГГА

Об этом сообщила пресс служба КГГА.



Согласно сообщению, неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990". У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краски.



В Пресс-служба отметили, что правоохранители зафиксировали инцидент. Работники Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Шевченковского района отмыли лестницы и постамент.



Напомним, 24 августа уКиеви во время парада ко Дню Независимости госпитализировали мужчину, который совершил попытку самосожжения.