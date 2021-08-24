Залив постамент с государственным флагом: в Киеве неизвестный вылил красную краску на лестницу возле КГГА
В Киеве неизвестный мужчина залил красной краской лестницы возле Киевской городской государственной администрации и постамент с государственным флагом на ул. Крещатик, 36
Об этом сообщила пресс служба КГГА.
Согласно сообщению, неизвестный мужчина после завершения официальных праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины на Крещатике облил красной краской лестницы возле КГГА. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990". У самой таблички он оставил отпечаток руки с красной краски.
В Пресс-служба отметили, что правоохранители зафиксировали инцидент. Работники Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Шевченковского района отмыли лестницы и постамент.
- Напомним, 24 августа уКиеви во время парада ко Дню Независимости госпитализировали мужчину, который совершил попытку самосожжения.
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