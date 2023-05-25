Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В начале широкомасштабного вторжения у нас большинство процедур перестали быть конкурентными, потому что мы понимали, что необходимость очень высока и она была более важной, чем прозрачность и открытость. С осени мы постепенно возвращаемся к конкретным процедурам и мы сталкиваемся с другими вызовами", - рассказал Даценко.

Эксперт отметил, что было достаточно много гипотез относительно снижения эффективности работы Prozorro после отмены аукционов.

"Мы действительно видим определенное снижение - около 1% экономии было потеряно, это около миллиарда гривен за 3 месяца потенциальной экономии, которая могла бы быть. Это достаточно большие средства. С другой стороны, то, что мы проанализировали и увидели, в небольших закупках, возможно, трехраундовые аукционы не столь эффективны, но все же, аукцион стоит возвращать на крупные закупки на сумму более 500 тыс. грн. А маленькие стоит оставить с упрощенной процедурой, без аукциона", – считает проектный менеджер Transparency International Ukraine.

В настоящее время заказчик сам назначает или отказывается от аукциона. Тогда участники делают одно предложение и не конкурируют или торгуются друг с другом.

"Последние месяцы возвращаются объемы закупок. Если в прошлом году мы не видели такого большого объема финансов, они направлялись на какие-то первоочередные потребности. Сейчас есть такие истории, которые фигурируют о закупках, что, возможно, уже неуместны, - закупки дорогих автомобилей или закупки с возможными переплатами. Мы постепенно видим, что эти негативные тренды, которые у нас были до полномасштабного вторжения, частично возвращаются, и это плохо. Мы надеемся, что и государство, и общество будут активно взаимодействовать, чтобы это минимизировать", - добавил Даценко.