Закупки с переплатами и дорогие автомобили: негативные последствия отмены аукциона в Prozorro набирают обороты, - Transparency International Ukraine
Проектный менеджер Transparency International Ukraine Владимир Даценко отметил, что наблюдается все больше случаев закупок в Prozorro с возможными переплатами
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В начале широкомасштабного вторжения у нас большинство процедур перестали быть конкурентными, потому что мы понимали, что необходимость очень высока и она была более важной, чем прозрачность и открытость. С осени мы постепенно возвращаемся к конкретным процедурам и мы сталкиваемся с другими вызовами", - рассказал Даценко.
Эксперт отметил, что было достаточно много гипотез относительно снижения эффективности работы Prozorro после отмены аукционов.
"Мы действительно видим определенное снижение - около 1% экономии было потеряно, это около миллиарда гривен за 3 месяца потенциальной экономии, которая могла бы быть. Это достаточно большие средства. С другой стороны, то, что мы проанализировали и увидели, в небольших закупках, возможно, трехраундовые аукционы не столь эффективны, но все же, аукцион стоит возвращать на крупные закупки на сумму более 500 тыс. грн. А маленькие стоит оставить с упрощенной процедурой, без аукциона", – считает проектный менеджер Transparency International Ukraine.
В настоящее время заказчик сам назначает или отказывается от аукциона. Тогда участники делают одно предложение и не конкурируют или торгуются друг с другом.
"Последние месяцы возвращаются объемы закупок. Если в прошлом году мы не видели такого большого объема финансов, они направлялись на какие-то первоочередные потребности. Сейчас есть такие истории, которые фигурируют о закупках, что, возможно, уже неуместны, - закупки дорогих автомобилей или закупки с возможными переплатами. Мы постепенно видим, что эти негативные тренды, которые у нас были до полномасштабного вторжения, частично возвращаются, и это плохо. Мы надеемся, что и государство, и общество будут активно взаимодействовать, чтобы это минимизировать", - добавил Даценко.
- 3 января стало известно, что правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за обстрелов, ставших причиной отключения электричества.
- Временная отмена аукционов на Prozorro в условиях войны позволяет создать более высокую конкуренцию и не противоречит требованиям международных финансовых институтов.
- Партия "Европейская Солидарность" призвала вернуть открытые конкурентные тендеры через систему Prozorro, определяющую объективную цену товаров и услуг.
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