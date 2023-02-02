Закупки продуктов для ВСУ: экс-замминистра обороны взяли под стражу с возможностью залога 402,6 млн грн
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову
Об этом сообщает ГБР.
Сегодня, 2 февраля, уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, – говорится в сообщении.
Печерский районный суд Киева применил к Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
1 февраля 2022 года сотрудники ГБР сообщили экс-заместителю министра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. По данным следователей, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупку бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.
Следователи отмечают, что должностное лицо не только знало о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывало давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
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