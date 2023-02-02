Об этом сообщает ГБР.

Сегодня, 2 февраля, уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, – говорится в сообщении.

Печерский районный суд Киева применил к Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

1 февраля 2022 года сотрудники ГБР сообщили экс-заместителю министра обороны о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. По данным следователей, он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупку бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Следователи отмечают, что должностное лицо не только знало о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывало давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний.