Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Закупки оружия, бронежилетов для бойцов и дипломатический фронт: Петр Порошенко рассказал, чем занимается с начала российского вторжения

Закупки оружия, бронежилетов для бойцов и дипломатический фронт: Петр Порошенко рассказал, чем занимается с начала российского вторжения

11 мартa, 2022 пятница
20:01
война с Россией Порошенко

Петр Порошенко в интервью на украинских телеканалах, отвечая на вопросы ведущего Вадима Карпьяка, рассказал, что с первых дней российского вторжения занимается обеспечением подразделений терробороны и ВСУ вооружением и средствами защиты. А также ведет активную переговорную работу с союзниками Украины, призывая их к увеличению поставок противовоздушных и противотанковых средств

"На сегодняшний день у меня, как и у всех украинцев, нет выходных, нет праздников. Мы сейчас находимся на территории 206 батальона территориальной обороны. За моей спиной стоит то, что изготовлено предприятиями Киева при нашем участии. Это переоборудованные пулеметные бронированные пикапы для быстрого реагирования на блокпостах, для защиты. Здесь стоит мощный пулемет ПКМ, здесь стоит бронированная защита пулеметчика. И мы постараемся сделать все для того, чтобы обеспечить украинских военных", – объясняет Порошенко.

"Сейчас передо мной есть пластина. Это бронепластина, которых сегодня закуплено уже 1100 штук, и завтра это уже будут бронежилеты для Вооруженных сил Украины. Всего мной только за последние пять дней закуплено более 2,5 тысячи комплектов для изготовления бронежилетов. И я думаю, что в течение недели они уже поступят в подразделения территориальной обороны Киева и в Вооруженные силы Украины. Потому что мы должны защитить украинских военных в бою", – отмечает Порошенко.

"Дополнительно делается огромное количество гуманитарных проектов. Переданы пулеметы, ведется большая работа по закупке шлемов. Мы закупили десятки и десятки тепловизоров, сотни радиостанций. И все это сегодня обеспечивает эффективное взаимодействие. Потрачено только из благотворительных фондов более 2 миллионов долларов за эти 16 дней" , – сообщил пятый Президент.

"Огромные усилия прилагаются нами и на дипломатическом фронте. Ежедневно мы ведем эффективные переговоры по объединению мира вокруг Украины. И с парламентами мира, и с лидерами правительств, и с главами государств", – отмечает Порошенко.

"Огромная работа ведется со СМИ, мы держим строй каждый день. Мы демонстрируем единство страны и рассчитываем на единство мира. Мы ведем переговоры и о поставках самолетов в Украину, и о поставках противотанковых зенитных комплексов в Украину. Речь идет о поставке в Украину боеприпасов, о предоставлении нам эффективных средств ведения войны – включая системы радиозащиты", – говорит Петр Порошенко.

"Сегодня каждый день определяет будущее Украины. Мы не сдадимся, мы никогда не дадим врагу никакого шанса и мы победим", – убежден пятый президент.

Порошенко
Европейская солидарность
Читайте также:
Амуніція росіян
11 мартa, 2022 пятница
"Вторая армия мира": в сети появились фото "современной" амуниции российских оккупантов
Олексій Данілов
10 мартa, 2022 четверг
Такого удара в спину мы не ожидали: украинские власти были готовы к вторжению России, но не к нападению со стороны Беларуси, - Данилов
ДБР
10 мартa, 2022 четверг
ГБР разоблачило почти 40 предателей среди украинских чиновников и правоохранителей
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.93
  • EUR
    Покупка 32.47
    Продажа 34.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 мартa
21:05
ЕС может принять четвертый пакет санкций против России уже в воскресенье. Какие именно они будут
20:59
Дмитрий Кулеба
Никакого прогресса, - Кулеба о переговорах с Россией
20:39
YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру, - Федоров
20:34
Трюдо четко заявил Зеленскому, что НАТО не закроет небо над Украиной
20:19
Нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире, - ООН
20:09
Одна из крупнейших табачных компаний мира идет с российского рынка
19:42
Россия может усилить ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре, - Генштаб ВСУ
19:23
долар
США запретили ввоз долларовых банкнот в РФ
18:57
В Харьковской области россияне убили уже более 200 гражданских, из которых 11 детей, - начальник Следственного управления Нацполиции области
18:48
Обновлено
Оккупанты, вероятно, похитили мэра Мелитополя, - Офис президента
18:35
Белорусские войска могут атаковать Украину 11 марта в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности
18:30
О планах полномасштабного российского вторжения в Украину знали еще с января. Пленный летчик рассказал о преступных приказах руководства РФ
18:30
На ЧАЭС обновили запасы дизтоплива для аварийного электропитания части станции, - госинспекция
18:27
За 12 суток блокады в Мариуполе погибли 1582 жителей, - горсовет
18:22
Байден в Белом доме
Байден объявил новые санкции США против России: запрет на импорт товаров и новых инвестиций
17:52
На железнодорожном вокзале Киева работает волонтерский центр для помощи эвакуированным гражданам – Марина Порошенко
17:50
США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - Белый дом
17:49
Под обстрелами погиб бывший проректор Харьковского национального университета внутренних дел
17:42
Журналист "Радио Свобода" получил контузию под Киевом
17:38
Чужих детей не бывает: пограничники призвали внимательно следить за малышами на границах
17:19
Алексей Арестович
Не дайте втянуть себя в войну, она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили более 12 тыс. россиян, - Арестович обратился к белорусам
17:13
Турция перемещает свое посольство из Киева в Черновцы
17:13
Минэкономики запустило программу по переносу мощностей предприятий на западную Украину
16:58
Разведка опубликовала список морпехов, совершающих террор против украинцев
16:55
Instagram
В России прекратит работать соцсеть
16:53
Беременная женщина из разбомбленного роддома в Мариуполе родила девочку
16:52
ЕС готовит новые санкции против России, - глава Еврокомиссии
16:49
ВООЗ
ВОЗ рекомендует Украине уничтожать патогенные микроорганизмы высокой опасности в медицинских лабораториях, чтобы предотвратить разливы
16:48
Инфографика
Паралимпиада-2022: Украина вернулась на второе место в медальном зачете
16:32
В Северодонецке СБУ задержала корректировщиков российской артиллерии
16:25
РНБО
Куда обращаться свидетелям похищения людей оккупантами: Центр при СНБО обнародовал контакты
16:25
Российские самолеты нанесли удар по Беларуси с территории Украины
16:23
Швейцария выделит более $85 млн на гуманитарную помощь Украине, часть из них – пойдет беженцам в соседних странах
16:22
Арестованные $415 млрд Центробанка РФ могут передать Украине, идет работа над юридическим механизмом, - Минэкономики
16:18
Россия готовит авиаудар по Беларуси с территории Украины, чтобы втянуть белорусов в войну, - Резников
16:14
1300+ переселенцев из регионов боевых действий получили убежище благодаря компании FERREXPO
16:11
Эксклюзив
Сталинизация России. Зачем Путину война в Украине?
16:04
Украинские военные ликвидировали генерал-майора РФ Колесникова
15:54
Перевозки во время войны: Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров
15:52
Канада
Канада ввела санкции против российских олигархов Абрамовича и Усманова
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV