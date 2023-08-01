Закупки для восстановления Украины за счет международных организаций смогут проходить в Prozorro, - Минэкономики
Новая процедура закупок на средства международных организаций позволит сочетать прозрачность системы Prozorro с гибкостью правил доноров. Это будет способствовать привлечению украинского бизнеса и местной экономики
Об этом сообщает Министерство экономики Украины .
Теперь система Prozorro позволит проводить закупки на средства международных организаций, финансирующих проекты в рамках восстановления Украины.
"На 7 год своей работы система Prozorro выходит на новый уровень, ведь теперь ее можно будет широко использовать и для закупок за средства международных доноров. И это будет играть важную роль при восстановлении Украины. Кроме того, при использовании Prozorro как единой системы для закупок на потребности восстановления мы сможем как можно шире привлекать украинский бизнес к этим закупкам и развивать местную экономику", - заявила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Сообщается, что новая процедура сохранит основной принцип украинской электронной системы "все видят все" и позволит адаптировать закупки к специфическим условиям донорских программ.
Новую процедуру Prozorro представят главным международным донорам.
"Наибольшим достижением стало то, что сообщество людей, профессионально мониторящих Prozorro, только растет, и их влияние на то, что и как покупает государство, тоже", - прокомментировал директор Prozorro Николай Ткаченко.
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В декабре 2022 г. Всемирный банк дал рекомендации по адаптации системы под правила World Bank для закупок на нужды восстановления, которые были воплощены в новой процедуре.
Также Prozorro предоставила возможность настраивать правила донорской процедуры по принципу конструктора для других международных организаций. Таким образом, закупочная организация может задать правила процедуры в соответствии с требованиями любого донора, например: с или без ожидаемой стоимости аукциона, с возможностью принимать предложения в разных валютах и выбирать победителя не только по цене, но и по другим критериям.
За 7 лет работы системы Prozorro в ней состоялось почти 2 миллиона конкурентных торгов, в которых приняло участие 150 тысяч предприятий. Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения использование Prozorro временно стало необязательным, сейчас около 70% всех средств на закупки направляется именно на конкурентные торги в электронной системе. В частности, недавно правительство утвердило изменения в постановление №1275, обязывающие проводить все неоружейные оборонные закупки в системе.
- 3 января стало известно, что правительство временно отменило аукционы на Prozorro из-за отключений электричества в результате обстрелов.
- Временная отмена аукционов на Prozorro в условиях войны позволяет создать более высокую конкуренцию и не противоречит требованиям международных финансовых институтов.
- Партия "Европейская Солидарность" призвала вернуть открытые конкурентные тендеры через систему Prozorro, определяющую объективную цену товаров и услуг.
- В системе Prozorro с 23 апреля открыли данные о неоружейных оборонных закупках.
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