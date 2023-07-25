Серия первая

В начале широкомасштабного вторжения народные депутаты "немного" разбежались, Правительство приняло несколько постановлений, которыми пыталось помочь удержать фронт.

Среди таких постановлений было постановление КМУ от 2 марта 2022 г. № 178 "Некоторые вопросы обложения налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке в период военного положения", согласно которому с целью выполнения мобилизационных задач в условиях военного положения.

Серия вторая

Этим постановлением было установлено, что до прекращения или отмены военного положения закупка ГСМ (бензин, дизельное горючее, масла, авиационное горючее) для обеспечения транспорта ВСУ, НГ, СБУ, ГУР, пограничников (всех, короче) облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке .

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При этом существует ссылка на норму Налогового кодекса подпункта "г" подпункта 195.1.2 пункта 195.1 статьи 195, где такая возможность предусматривается. Не хочу грузить вас юридическими тонкостями – это скучно.

Замечу, что норма действительно прописана криво.

Серия третья

Следовательно, с марта 2022 года Министерство обороны Украины, учитывая привязку данного постановления и к тому, что все налоговики, у кого можно было бы спросить, были где-то в Закарпатском ТрО, приняло решение покупать ГСМ без НДС только в пределах мобилизационных планов, как указано в постановлении, а во всех остальных случаях – с НДС.

Серия четвертая

Приходит моя любимая Государственная аудиторская служба Украины и лепит МО закупку горючего по НДС — как ущерб государству.

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А здесь самое интересное!!!

При проведении аудита НГШ, пограничников, СБУ, ГУР, покупавших горючее без НДС, Госаудитслужба им также признает закупку горючего без НДС убытками государства .

Серия пятая

В департаменте государственных закупок начинаются следственные действия. В некоторых воинских частях, которые закупали также кто из НДС, кто без НДС, начинают возбуждать уголовные дела.

Серия шестая

Сейчас у нас есть хаос из-за этого постановления.

- МО на централизованных закупках ГСМ продолжает стоять на своих позициях, и собирается покупать новые партии ГСМ по НДС;

- воинские части на децентрализованных закупках в подавляющем большинстве выполняют решения ГАСУ и покупают без НДС.

- Нацгвардия, пограничники – тоже.

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Мы сейчас должны закупить большое количество топлива централизованно для ВСУ.

Так у меня опять вопрос к Кабинету Министров Украины, к министерству финансов Украины, к Государственной аудиторской службе, к Государственной налоговой службе Украины, к Денису Шмыгалю, к Ярославу Железняку, к Даниле Гетманцеву.

Как мы должны покупать ГСМ?!!

С НДС или без????

И вопрос второй. Может, вы начнете работать и наведете порядок в нормативной базе?!!

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Об авторе. Дана Яровая, волонтер, член Антикоррупционного совета МОУ

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