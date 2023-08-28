Закупка курток для ВСУ: глава антикоррупционного совета при Минобороны обнародовал подробности предварительной проверки

Об этом в эфире "Свобода.Ранок" рассказал глава совета Евгений Грушовец.

"Нам точно удалось выяснить, это факты, которые точно подтверждены. Во-первых – это куртки не летние, не демисезонные, это зимние куртки, которые сшиты на турецких фабриках", - заявил он.

Грушовец отмечает, что большая часть этих курток уже выдана, еще часть пока находится на складах. Он также подчеркнул, что названные журналистами-расследователями цифры являются невозможными.

"Первое утверждение, что куртки были летними, оно не соответствует действительности. И соответственно мы все должны понимать, что те цифры, о которых говорили журналисты, что куртка стоит 20 или 30 долларов, мы понимаем, что за 30 долларов невозможно купить зимнюю куртку ", – объясняет Грушовец.

Кроме того, глава антикоррупционного совета утверждает, что у Минобороны не было тех счетов, которые обнародовали журналисты. Грушовец объясняет, что инвойсы, в которых установлена цена по турецким документам, исключительно у турецкой стороны и Минобороны в принципе не должно иметь этих документов.

По словам Грушовца, Минобороны начало получать эти куртки еще в октябре 2022 года, до получения полной предоплаты. Глава антикоррупционного совета отметил, что куртки имели определенные недостатки, однако из-за всеобщей неотложности вся партия была принята.

"Мы выясняем, почему так происходило. Это точно не мешало Вооруженным Силам Украины, но такие вещи были. Кроме того, вся партия, которая была поставлена, она была в полном объеме принята. Есть небольшие недостатки по этим курткам, они касались, если не ошибаюсь, лейб. Но с участием Командования сил логистики, контроля качества Минобороны была создана комиссия, которая ввиду настоятельной необходимости этих курток уже в зимний сезон 2022-2023 года, то они все были приняты, поэтому сегодня Общественный антикоррупционный совет планирует осуществить выезд на склад или на склады, где хранятся эти куртки. Мы общаемся с военнослужащими. Для меня не стоит вопрос, были ли это летние или зимние куртки. Они однозначно были зимние", – добавляет он.

Грушовец утверждает, что завышенные цены не связаны с Минобороны, поскольку в контракте указывалась цена, а каким образом производитель декларировал этот товар у себя, в стране происхождения, а затем в странах, через которые происходил транзит этих курток, не зависит от Минобороны Украины.

Отмечается, что совет хочет выяснить, чем руководствовался руководитель департамента закупок, подписывая контракт.

"Подписывал единолично этот договор руководитель департамента закупок. Это была также практика такая, потому что она сложилась с начала войны, когда было очень мало людей, и он принял такое решение. Но вопрос, из каких он исходил данных, когда он принимал это решение, мы хотим выяснить", - объясняет Грушовец.

По его словам, очень важен вопрос, связана ли эта компания с представителем от власти или депутатского корпуса.

"Если это действительно был сговор – это одна история, это коррупция. Если это не был сговор, это было содействие, что были в украинской армии эти куртки, то это содействие деятельности Вооруженных Сил. Поэтому мы пытаемся ответить на эти все вопросы", – подчеркнул он.

Грушовец добавил, что в целом курток для ВСУ закупалось более 180 тысяч, о чем писали журналисты. Он заявляет, что Минобороны закупало их у разных компаний, в том числе украинских.

Скандал из-за зимней формы

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось, что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что МО закупило 180 тыс. зимних курток, переданных ВСУ еще в прошлом году. По его словам, жалоб на зимнюю форму от военных не поступало, а цена поставки абсолютно адекватна рынку и тогдашней ситуации. Он также сказал, что неправильная цена в турецких документах может быть уклонением от уплаты налогов в Турции, и что это Украины не касается.

Министр обороны Алексей Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали.