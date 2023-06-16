Об этом информируют Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора доложено о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и экс-руководителю Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны", - пишет прокуратура.

Злоумышленникам инкриминирована растрата госимущества и препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Экс-замминистра обороны Шаповалов получил еще одно подозрение за закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции.

Фигуранты организовали сделку в марте 2022 года, купили у иностранной фирмы почти 3 тысячи бронежилетов за 130 млн гривен, из них присвоили около 100 млн грн.

Согласно товароведческой экспертизе реальная рыночная стоимость средств защиты составляет всего 25 млн грн. Таким образом бюджету Украины нанесен ущерб более чем на 1 млрд грн.

Также следствие установило, что подозреваемые купили некачественную зимнюю одежду для воинов ВСУ за 900 млн грн.

"Приобретенное имущество не отвечает требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - заключают в СБУ.

Экс-замминистра обороны и бывший руководитель Департамента госзакупок МОУ находятся под стражей. Хмельницкий сидит за решеткой с февраля 2023 года.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Фото: Офис генпрокурора

Что известно о махинациях в МОУ

Министерство обороны попало в скандал с закупками продуктов для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева. Такую информацию 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на договор оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие ведется.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.

Также был уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, которого связывают со скандалом о продуктах для ВСУ.

25 мая стало известно, что украинские государственные компании, занимающиеся закупками оружия, в 2022 году получили миллиарды гривен по контрактам Минобороны и не выполнили заказ.