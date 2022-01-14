Закупили некачественное оборудование для украинской бронетанковой техники: СБУ ликвидировала преступную схему
Контрразведка СБУ ликвидировала схему закупки некачественного оборудования для изготовления комплектующих для украинской бронетанковой техники
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительным оценкам, разоблачение сделки позволило сохранить эффективность промышленного производства отечественного вооружения и предотвратить бюджетный ущерб на десятки миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что чиновник одного из оборонных предприятий и два представителя коммерческой структуры Киева в начале 2019 года наладили механизм незаконного получения денег на закупки деталей для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.
Так, чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы на закупку запчастей. Вместо сертифицированного оборудования дельцы приобрели продукцию сомнительного качества одного из восточноазиатских производителей по искусственно завышенным ценам.
Участники сделки вносили недостоверные сведения в отчетную документацию, а полученный "доход" выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.
Во время следственных действий на госпредприятии, офисах и местах жительства организаторов схемы в Киеве и Житомире правоохранители обнаружили документы и печати - их дельцы использовали в противоправной деятельности - а также деньги, вероятно полученные преступным путем.
Трем организаторам группировки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
- Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили схему установки подержанных деталей на боевом технике для ООС под видом новых.
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