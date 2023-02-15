Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Как отметили в полиции, работники детсада систематически совершали физическое и психологическое насилие в отношении детей.

"После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими "методами" работницы садика обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задания фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", – рассказал следователь Дмитрий Федорко.

Правоохранители провели обыск по адресу расположения детсада и по месту жительства его директора и изъяли доказательства преступной деятельности.

Четверым работницам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливают.

Также следователи вручили подозреваемым ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. А в процессе следствия намерены оценить действия руководства заведения, органов контроля и других учреждений, давших разрешительную документацию на функционирование детского сада.