Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Закрытое укрытие в Киеве: директору поликлиники Шугалевичу и замглавы райадминистрации Алексеенко присудили домашний арест, охранник задержан на 2 месяца
Обновлено

Закрытое укрытие в Киеве: директору поликлиники Шугалевичу и замглавы райадминистрации Алексеенко присудили домашний арест, охранник задержан на 2 месяца

3 июня, 2023 суббота
15:00
Общество

В субботу, 3 июня 2023 года, Голосеевский районный суд города Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела о закрытом убежище

Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района, что на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче и заместителе главы Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко. Свою вину они отрицают, рассказывает судебный портал "Ґрати".

По версии следствия, глава медучреждения не проконтролировал работу укрытия, поэтому, как следствие, 1 июня во время ночной ракетной атаки оно оказалось закрытым и из-за невозможности попасть в него погибли две женщины и ребенок, а еще ряд лиц, также вынужденных находиться извне, получили ранения.

Сам Шугалевич отрицает вину. По его версии, укрытие работало круглосуточно и нормально.

Как отметил директор поликлиники №3 Деснянского района, ответственным является охранник, который не открыл дверь.

Читайте также: В Украине проверили более 4800 укрытий, 252 были закрыты

Кроме Шугалевича, круглосуточный домашний арест присужден и его заместителю по техническим вопросам Василию Десику. Вину тот тоже не признает.

Ответственность, отметил Десик, лежит исключительно на охраннике.

Что касается Алексеенко, то она подозревается в служебной халатности и оставлении в опасности, повлекшей смерть людей.

Чиновница отрицает вину. По ее мнению, контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности.

Ее пришли взять на поруки народный депутат от политической партии "Слуга Народа" Богдан Яременко и три депутата Киевсовета.

Вынесено судебное решение и в отношении 62-летнего охранника поликлиники Вадима Мышкина. Он отправлен под стражу в СИЗО на два месяца без права внесения залога, сообщает "Суспильное".

"Он признал свою вину: сказал, что после начала тревоги пошел открывать дверь поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел", - информирует общественный вещатель.

Председатель Деснянской РГА Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку

Глава столичного Деснянского района Дмитрий Ратников отреагировал на предложение со стороны киевского городского головы Виталия Кличко лишить его полномочий до завершения расследования.

Читайте также: Марина Данилюк-Ярмолаева. Смерть возле укрытия. Какие уроки должны извлечь Кличко, Зеленский и другие

"Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я. Одновременно. Вместе работаем для киевлян - вместе отвечаем перед киевлянами. Это будет справедливый мужской поступок", - говорит Ратников в обнародованном им видеообращении.

"Потому что, по Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открытие и закрытие укрытий, за благоустройство, и за пункты несокрушимости, и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос: а за что отвечает мэр? Ведь мы постоянно видим Вас в загранкомандировках, где Вы пытаетесь подменить работу министра иностранных дел или даже президента. Но на самом деле киевлянам нужен мэр", - заявил Дмитрий Ратников.

"Давайте во время войны заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой. Ведь киевляне именно этого от нас и ждут. Сейчас всем нам необходимо объединиться против нашего общего врага и ради Победы", - подытожил глава Деснянской районной администрации Киева, чья заместитель Ирина Алексеенко сегодня, 3 июня, решением суда отправлена под круглосуточный домашний арест.

Трагедия 1 июня

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет.

Женщина погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла к закрытому убежищу.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в этот момент прилетело", - рассказал Суспильному муж погибшей  Ярослав.

По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги. Кроме жены Ярослава, погибли еще двое мирных жителей, в том числе ребенок, которые также направлялись к укрытию.

Более десяти жителей столицы получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику и повредили здание рядом.

Свидетель трагедии рассказывает, что охранник бомбоубежища закрылся внутри и не впустил стучавших к нему женщин с детьми. По его словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Осенью было такое, зимой не помню. Это уже не первый раз, что закрыто. А охранник еще утверждал, что это решение администрации. Что администрация дала указание закрыть входы. Я хочу спрятаться, почему мне закрыта дверь, я хочу жить" , - сказала киевлянка.

Криминал
Виталий Кличко
Слуга народу
Читайте также:
хмари
2 июня, 2023 пятница
Территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт: Наталья Диденко о погоде в эти выходные
на фото дим у порту Бердянська
2 июня, 2023 пятница
Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы в районе порта
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
2 июня, 2023 пятница
Клименко объяснил, почему Гвардия наступления была создана именно в системе МВД, а не ВСУ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.5
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
3 июня
15:21
Медведев рассказал о "бокале красного" и "утраченном отечестве"
15:13
Демилитаризированная зона и референдумы: Индонезия предложила Украине свой "мирный план", в МИДе уже отреагировали
15:12
Украинский художник Майк Ренард представил новую работу на выставке в Словении
14:53
Эксклюзив
Пригожин заявил, что Шойгу и Герасимов должны застрелиться или их казнят на Красной площади, - Пионтковский
14:27
В Черном море армия РФ держит два ракетоносителя с 16 "калибрами"
13:41
Эксклюзив
Атака Москвы дронами, вполне возможно, организована Россией, – британский эксперт Грант
13:28
Призывали сотрудничать с оккупантами: на Днепропетровщине и Николаевщине объявили подозрение 4 гражданам
12:22
Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в союзе, - Зеленский
12:07
В результате российских обстрелов шесть областей Украины частично остались без электроснабжения, - Минэнерго
11:47
Легион "Свобода России" предложил жителям Белгородской области эвакуацию в Украину
11:26
В Украине проверили более 4800 укрытий, 252 были закрыты
11:07
В Киевской области продолжается ликвидация последствий непогоды, - ДТЭК
10:46
СБУ сообщила о подозрении действующему должностному лицу Херсонской ОВА, который во время оккупации города работал на РФ
10:26
Эксклюзив
Не мешайте работать волонтерам, - общественный деятель Яровая
10:24
Украина готова начать контрнаступление, - Зеленский
10:03
"Фуфломицины" для украинцев: какие лекарства не стоят вашего внимания и денег
09:58
Ллойд Остин
Глава Пентагона предупреждает об угрозе войны на Тайване: конфликт будет разрушительным
09:49
Эксклюзив
Государство не в состоянии самостоятельно позаботиться о своем войске и еще хочет взыскать налог на волонтерство, - волонтер Корчинская
09:39
ЧВК Вагнер завершает вывод своих войск из Бахмута. Там растет роль российских десантников, - британская разведка
09:19
Военные РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине: 5 погибших, 10 раненых
08:57
В сутки армия РФ ударила по 24 населенным пунктам Запорожской области: есть погибшие и раненые
08:53
OPINION
Их много
08:27
На Херсонщине россияне ударили по частным домам, двум церквям и медучреждениям: ранены 5 человек, из них 2 ребенка
08:06
Обзор
Война, которую нужно выиграть, Галичина на манжетах и как создают монстронароды – 5 книг об истоках и неравенствах
08:04
За сутки Россия потеряла в Украине 560 военных, 10 танков и 7 ПВО, - Генштаб ВСУ
07:48
Обновлено
В Индии столкнулись два поезда: более 288 человек погибли, 850 ранены
07:40
У сбитых БПЛА Shahed обнаружили запчасти из стран-союзников Украины, - Данилов
07:27
OPINION
Николай Княжицкий
УПЦ МП постоянно утверждает, что они не МП, а обычная украинская церковь
07:08
Россияне продолжают агитировать население вступать в армию РФ, - Генштаб ВСУ
06:51
Военные РФ спорят между собой по поводу приписывания успехов на фронте, - ISW
06:22
Благодаря повышению лимита госдолга США удалось предотвратить экономический кризис и коллапс, - Байден
06:03
Канада и Польша обнародовали совместное заявление с поддержкой Украины
05:35
На выставке в Киеве представили украинский электропикап LUAZ
05:18
В Канаде бушуют лесные пожары: к тушению привлекут армию
04:50
На фото русское золото
Россия активно продает золото из фонда благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета
04:21
Грузия может иметь общую границу с Украиной на побережье Черного моря, - Саакашвили
03:53
F-16
США и Дания обсудят обучение украинских пилотов на F-16
03:25
Китай тайфун
На юге Японии свирепствует тайфун Мавар: эвакуируют 2 млн человек, есть пропавшие без вести
02:57
Европейское космическое агентство провело первый в истории стрим поверхности Марса
02:29
Порт Тамань в РФ прекращает перевалку газа из-за угрозы атак дронов, - Reuters
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV