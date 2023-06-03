Закрытое укрытие в Киеве: директору поликлиники Шугалевичу и замглавы райадминистрации Алексеенко присудили домашний арест, охранник задержан на 2 месяца

Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района, что на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче и заместителе главы Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко. Свою вину они отрицают, рассказывает судебный портал "Ґрати".

По версии следствия, глава медучреждения не проконтролировал работу укрытия, поэтому, как следствие, 1 июня во время ночной ракетной атаки оно оказалось закрытым и из-за невозможности попасть в него погибли две женщины и ребенок, а еще ряд лиц, также вынужденных находиться извне, получили ранения.

Сам Шугалевич отрицает вину. По его версии, укрытие работало круглосуточно и нормально.

Как отметил директор поликлиники №3 Деснянского района, ответственным является охранник, который не открыл дверь.

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Кроме Шугалевича, круглосуточный домашний арест присужден и его заместителю по техническим вопросам Василию Десику. Вину тот тоже не признает.

Ответственность, отметил Десик, лежит исключительно на охраннике.

Что касается Алексеенко, то она подозревается в служебной халатности и оставлении в опасности, повлекшей смерть людей.

Чиновница отрицает вину. По ее мнению, контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности.

Ее пришли взять на поруки народный депутат от политической партии "Слуга Народа" Богдан Яременко и три депутата Киевсовета.

Вынесено судебное решение и в отношении 62-летнего охранника поликлиники Вадима Мышкина. Он отправлен под стражу в СИЗО на два месяца без права внесения залога, сообщает "Суспильное".

"Он признал свою вину: сказал, что после начала тревоги пошел открывать дверь поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел", - информирует общественный вещатель.

Председатель Деснянской РГА Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку

Глава столичного Деснянского района Дмитрий Ратников отреагировал на предложение со стороны киевского городского головы Виталия Кличко лишить его полномочий до завершения расследования.

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"Предлагаю написать такие заявления вместе. Вы и я. Одновременно. Вместе работаем для киевлян - вместе отвечаем перед киевлянами. Это будет справедливый мужской поступок", - говорит Ратников в обнародованном им видеообращении.

"Потому что, по Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открытие и закрытие укрытий, за благоустройство, и за пункты несокрушимости, и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос: а за что отвечает мэр? Ведь мы постоянно видим Вас в загранкомандировках, где Вы пытаетесь подменить работу министра иностранных дел или даже президента. Но на самом деле киевлянам нужен мэр", - заявил Дмитрий Ратников.

"Давайте во время войны заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой. Ведь киевляне именно этого от нас и ждут. Сейчас всем нам необходимо объединиться против нашего общего врага и ради Победы", - подытожил глава Деснянской районной администрации Киева, чья заместитель Ирина Алексеенко сегодня, 3 июня, решением суда отправлена под круглосуточный домашний арест.

Трагедия 1 июня

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет.

Женщина погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла к закрытому убежищу.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в этот момент прилетело", - рассказал Суспильному муж погибшей Ярослав.

По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги. Кроме жены Ярослава, погибли еще двое мирных жителей, в том числе ребенок, которые также направлялись к укрытию.

Более десяти жителей столицы получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику и повредили здание рядом.

Свидетель трагедии рассказывает, что охранник бомбоубежища закрылся внутри и не впустил стучавших к нему женщин с детьми. По его словам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Осенью было такое, зимой не помню. Это уже не первый раз, что закрыто. А охранник еще утверждал, что это решение администрации. Что администрация дала указание закрыть входы. Я хочу спрятаться, почему мне закрыта дверь, я хочу жить" , - сказала киевлянка.