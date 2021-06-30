Закрыто 5 пляжей: в КГГА рассказали, где в Киеве нельзя купаться
В Киеве не рекомендуют купаться на пляжах "Радуга", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина"
Об этом передает КГГА.
"Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды ", - говорится в сообщении.
Так, по информации КП "Плесо", на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах: "Радуга", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина".
В частности, информацию о статусе пляжей можно отслеживать с флагами, которые размещены на каждом муниципальном пляже столицы (зеленый - купание без ограничений, желтый - купаться рекомендуется, красный - не купаться).
Как сообщалось, в столице летнего сезона 2021 года подготовлено и открыто 14 пляжей.
Так, в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга"; в Оболонском районе 2 пляжа - "Вербный", "Пуща-Водица"; в Деснянском районе 2 пляжа - "Водоворот", "Троещина"; в Голосеевском районе - пляж "Галерная".
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