Закрыто 5 пляжей: в КГГА рассказали, где в Киеве нельзя купаться

Об этом передает КГГА.

"Ухудшение качества воды вызвано жарой, которая держалась в Киеве в последние дни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования воды ", - говорится в сообщении.

Так, по информации КП "Плесо", на 30 июня, в Киеве временно не рекомендуется купаться на пляжах: "Радуга", "Тельбин", "Вербное", "Пуща-Водица", "Троещина".

В частности, информацию о статусе пляжей можно отслеживать с флагами, которые размещены на каждом муниципальном пляже столицы (зеленый - купание без ограничений, желтый - купаться рекомендуется, красный - не купаться).

Как сообщалось, в столице летнего сезона 2021 года подготовлено и открыто 14 пляжей.

Так, в Днепровском районе для киевлян работают 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Предместная Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга"; в Оболонском районе 2 пляжа - "Вербный", "Пуща-Водица"; в Деснянском районе 2 пляжа - "Водоворот", "Троещина"; в Голосеевском районе - пляж "Галерная".

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