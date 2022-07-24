Закрытие "Сохнута" в России плохо повлияет на отношения между странами, - премьер Израиля
Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел очередное совещание относительно требования российского министерства юстиции закрыть в России еврейское агентство "Сохнут"
Об этом сообщает Newsru.co.il.
В совещании принимали участие представители "Сохнута", министры интеграции, финансов и строительства и другие высокопоставленные должностные лица.
В ходе заседания глава правительства заявил, что закрытие в России "Сохнута" будет "отрицательным событием, которое плохо повлияет на отношения между странами". Яир Лапид также отметил, что делегация для переговоров по вопросу "Сохнута" вылетит в Москву, как только Россия даст согласие на переговоры.
Справка
"Сохнут" занимается репатриацией евреев.
Перед этим стало известно, что Россия передала Израилю документ, обвиняющий "Сохнут" в вывозе специалистов. Это и послужило основанием для закрытия представительства в РФ.
"Из проведенной проверки следует, что предпочтение отдается репатриации граждан России, занятых научной деятельностью и предпринимательством. Их отъезд самым серьезным образом бьет по научному потенциалу и предпринимательству в Российской Федерации. Комиссия (проводившая проверку, - ред.) пришла к выводу, что организация должна быть ликвидирована в юридическом порядке в связи с грубым нарушением российского законодательства", – утверждает российская пропаганда.
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