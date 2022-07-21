Об этом он написал на странице в фейсбуке .

"Общество безразличных. Пропаганда в Украине и России. Современные популистические авторитаризмы строятся на насаждении безразличия. Равнодушие воспитывается распространением двух лозунгов и нарративов: "не все так однозначно" и "какая разница", - отметил он.

По его словам, российская технология таким образом компрометирует любую оппозицию Путину и воспитывает толерантность к войне с Украиной. Россияне закрыли оппозиционные медиа, монополизировали телевидение и пытаются размывать ценности через ботов и анонимные источники в соцсетях.

"Вася Пупкин в фейсбуке и сети телеграм-каналов, которые неизвестно кто ведет и финансирует, все эти "Рога и копыта" создаются за коррупционные средства и координируются властью. Украинская власть пошла тем же путем – пока в лайт-варианте. Закрытие наземного эфира для независимых телеканалов и финансирования ботов и анонимные источники в виде достоверной информации – способ уберечь власть от общественной критики", - отметил Княжицкий.

Он считает, что у россиян нет другого выхода, ведь они ведут захватническую агрессивную войну, имея оружие и ресурсы, и именно поэтому им, чтобы уберечься от гнева общества за жертвы, нужно его превращать в равнодушных.

"Для украинцев копирование путинской информационной политики - катастрофическое ослабление. Мы победим только при условии неравнодушия каждого гражданина и поддержки Запада. Поэтому наши нарративы наоборот нужно строить на поощрении неравнодушия, единства и доверия. И демократии. Без демократических принципов в политической и общественной жизни - ЕС , НАТО, международная и финансовая поддержка нам не светят. Мы просто не выполним условия вступления в ЕС. Поэтому наши нарративы должны быть противоположными российским: честность, искренность, открытость, здоровая конкуренция, дискуссия и совместная борьба с российским агрессором", - подчеркнул Княжицкий.

Нардеп говорит, что медиа должны быть многообразны, открыты, но с жесткой ответственностью за работу на врага.

"Финансирование медиа должно быть прозрачным, а анонимность в медиа и соцсетях запрещена. Вместе с тем политическая цензура должна жестко караться, а военная – наоборот запрещать любые утечки, которые могут повредить нашей победе на фронте. У нас все должно быть однозначно в ценностях, и нам не безразлично, какой будет страна", - добавил он.

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