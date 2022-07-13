Закрытие медиагруппы Ахметова сменит украинский медийный ландшафт, 4 тыс. человек окажутся на улице, - эксперт Дудык

Об этом в эфире Эспрессо заявила медиаэкспертка Диана Дудик.

"Комментарии представителей власти несколько упрощают ситуацию, когда говорят, что это во исполнение закона об олигархах. С одной стороны, СКМ говорит об исполнении этого закона, но ситуация сложная, я бы весело не говорила об этом событии", - сказала она.

По ее мнению, это очень серьезно повлияет на весь медиаландшафт, который есть в Украине сейчас и после войны.

"Этот медиахолдинг - это огромное количество людей и сейчас вопрос, что будет с ними, получат ли они компенсацию после потери работы и где они найдут работу в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, ведь медиа-рынок сократился. Я не представляю, где может работу 4 тыс. человек сейчас, оказавшихся на улице", - подытожила Дудык.

Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса . "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Холдинг Рината Ахметова System Capital Management начал процедуру аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела Медиа Группа Украина.