Закрытие медиагруппы Ахметова сменит украинский медийный ландшафт, 4 тыс. человек окажутся на улице, - эксперт Дудык
Закрытие медиагруппы Рината Ахметова "Медиа Группа Украина" изменит украинский медийный ландшафт
Об этом в эфире Эспрессо заявила медиаэкспертка Диана Дудик.
"Комментарии представителей власти несколько упрощают ситуацию, когда говорят, что это во исполнение закона об олигархах. С одной стороны, СКМ говорит об исполнении этого закона, но ситуация сложная, я бы весело не говорила об этом событии", - сказала она.
По ее мнению, это очень серьезно повлияет на весь медиаландшафт, который есть в Украине сейчас и после войны.
"Этот медиахолдинг - это огромное количество людей и сейчас вопрос, что будет с ними, получат ли они компенсацию после потери работы и где они найдут работу в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, ведь медиа-рынок сократился. Я не представляю, где может работу 4 тыс. человек сейчас, оказавшихся на улице", - подытожила Дудык.
- Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса . "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.
- Холдинг Рината Ахметова System Capital Management начал процедуру аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела Медиа Группа Украина.
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