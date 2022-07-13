English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Закрытие медиагруппы Ахметова сменит украинский медийный ландшафт, 4 тыс. человек окажутся на улице, - эксперт Дудык
Эксклюзив

Закрытие медиагруппы Ахметова сменит украинский медийный ландшафт, 4 тыс. человек окажутся на улице, - эксперт Дудык

13 июля, 2022 среда
11:08
Экономика

Закрытие медиагруппы Рината Ахметова "Медиа Группа Украина" изменит украинский медийный ландшафт

Об этом в эфире Эспрессо заявила медиаэкспертка Диана Дудик.

"Комментарии представителей власти несколько упрощают ситуацию, когда говорят, что это во исполнение закона об олигархах. С одной стороны, СКМ говорит об исполнении этого закона, но ситуация сложная, я бы весело не говорила об этом событии", - сказала она.

По ее мнению, это очень серьезно повлияет на весь медиаландшафт, который есть в Украине сейчас и после войны.

"Этот медиахолдинг - это огромное количество людей и сейчас вопрос, что будет с ними, получат ли они компенсацию после потери работы и где они найдут работу в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, ведь медиа-рынок сократился. Я не представляю, где может работу 4 тыс. человек сейчас, оказавшихся на улице", - подытожила Дудык.

  • Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса . "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.
  • Холдинг Рината Ахметова System Capital Management начал процедуру аннулирования всех государственных лицензий на вещание и провайдера программной услуги, которые имела Медиа Группа Украина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
олигархи
Ринат Ахметов
Читайте также:
білорусь солдати лукашенко
12 июля, 2022 вторник
Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе великой войны
Херсон
13 июля, 2022 среда
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
HIMARS
12 июля, 2022 вторник
После ударов HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии России
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.77
    Покупка 35.77
    Продажа 36.89
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
13:24
Уничтожение Крымского моста неизбежно, – генерал Марченко
13:24
В Николаевской области оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще 34
13:17
гривны
Украина не допустит двойной уплаты налогов своими беженцами за границей, — Гетманцев
13:12
Новый тренер Джошуа нашел истинную причину поражения от Усика
13:11
В Словакии до сих пор не получили денег ЕС для украинских беженцев, - СМИ
12:39
На Фестивале европейского кино в Сербии представят 6 украинских лент
12:35
Премьер Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение в стране после бегства президента на Мальдивы
12:13
Уничтожение секретных документов. В ДБР опровергают и открыли уголовное производство
12:08
РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях, - разведка
12:07
В Кракове напротив посольства РФ открыли сквер "Свободной Украины"
12:00
Кулеба
Украина в двух шагах от достижения соглашения об экспорте зерна из Россией, - Кулеба
11:59
Эксклюзив
САП
Если мы не назначим прокурора САП, то с каждым разом нам оружие будут давать медленнее, – экс-уполномоченная АМКУ
11:51
Эксклюзив
Виталий Шабунин
Без назначения прокурора САП переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся, - Шабунин
11:50
Эксклюзив
Иран будет шантажировать Байдена возможной передачей беспилотников РФ, – эксперт-международник Данилов
11:37
Погибший и 5 раненых в Бахмуте, ракетные удары по Краматорску и Нью-Йорку: оккупанты продолжают обстреливать Донетчину
11:33
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок объяснила, почему переговоры с РФ невозможны
11:32
Германия прекратит закупку российского угля с августа, а нефти - с декабря
11:26
Эксклюзив
РФ не может сегодня открыть еще один фронт против Украины с территории Беларуси, - представитель Совета внешней политики "Украинская призма" Шелест
11:24
На Харьковщине оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще пятерых
11:20
Враг обстрелял Путивльщину: поврежден дом
11:12
СБУ разоблачила в Киеве подпольную типографию. Там подрабатывали справки о непригодности к армии
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец
На Юге есть предпосылки, чтобы выжимать врага с нашей территории, - Згурец
10:49
В Николаевской области россияне за сутки убили женщину, обстреляли дома, больницу и поля
10:46
В Киевскую область по правительственной программе переехало 17 предприятий, еще четыре в процессе переезда
10:43
Иран
Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников
10:43
Эксклюзив
газ
Все российские трубопроводы – это дорого и глупо, надо создавать рынок газа, – глава комитета по международным делам Сейма Литвы
10:39
Число погибших возросло до 47, среди них ребенок: в Часовом Яру продолжается разбор завалов
10:22
Ярмоленко перешел в команду Реброва
10:13
"Сделал шаг доброй воли": украинские военные ликвидировали командира вертолета полка РФ подполковника Пахольского
10:13
Из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории
09:52
В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, - советник мэра
09:47
Путин готовит перестановки в российском правительстве, - росСМИ
09:44
Инфографика
Около 37570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:23
Инфографика
доллар
Курс валют 13 июля: цена доллара и евро в обменниках
09:08
Полномасштабная война РФ против Украины: 349 детей погибли и более 652 пострадали
09:03
Донетчина "войдет" в состав РФ как республика, а также сфабрикованный рапорт ВСУ: подборка российских фейков на 13 июля
09:00
На фото последствия обстрела Донбасса
Разведка Британии указала следующие города, которые РФ планирует захватить на Донбассе
08:44
Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Луганщину из артиллерии и нанесли 4 ракетных и два авиаудара
08:36
Эксклюзив
Восстановление жилья и соцобъектов на Черниговщине после действий оккупантов в полном разгаре, - журналист
08:26
Зенитки Gepard, РСЗО MARS, система ПВО IRIS: ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV